تأمین مرغ گرم با قیمت مصوب در بازار همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، مرضیه یونسی در حین بازدید میدانی از بازار مرغ همدان، با اشاره به تدابیر اتخاذ شده توسط معاونت اقتصادی استانداری و همکاری مؤثر دستگاه‌های عضو ستاد تنظیم بازار، اظهار داشت: مرغ گرم به میزان کافی و با قیمت مصوب در بازار موجود است.

وی تأکید کرد: شهروندان می‌توانند بدون توجه به جو روانی کاذب، نیازهای خود را در زمینه مرغ و سایر کالاهای اساسی بدون دغدغه تأمین کنند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان با اشاره به ذخیره‌سازی مرغ منجمد، خاطرنشان کرد: در صورت نیاز، این محصول نیز به میزان کافی و با قیمت مصوب ۹۰ هزار تومان در اختیار مصرف‌کنندگان قرار خواهد گرفت.

یونسی از فعالیت شبانه‌روزی گشت‌های مشترک تعزیرات در بازار خبر داد و افزود: این گشت‌ها به صورت مستمر فعال هستند و با هرگونه سودجویی و تخلف با قاطعیت برخورد خواهند کرد.

وی در پایان از همشهریان درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موضوع را از طریق سامانه ۱۳۵ به اطلاع این اداره کل برسانند تا اقدامات قانونی لازم صورت پذیرد.