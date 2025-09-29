به گزارش خبرگزاری مهر، حسین سلطانی فر با بیان اینکه پیگیری گزارشات مردمی از تخلفات در سطح بازار و صنوف با جدیت و حساسیت دنبال می شود، گفت: علاوه بر استمرار اقدامات نظارتی، صحت عمل و نتایج اقدامات قانونی ناظرین بر عملکرد اصناف پایش و بررسی می شود.

وی با اشاره به اینکه ضعف اطلاع رسانی ها و عدم آگاهی شهروندان از نحوه پیگیری حقوق قانونی خود در مواجهه با گرانفروشی، کم‌فروشی و سایر تخلفات صنفی باعث شکل گیری ذهنیت عدم توجه مسئولان به این امر شده است، ادامه داد: نهادهای مسئول از جمله تعزیرات حکومتی، اداره کل صمت، جهاد کشاورزی استان و اتاق اصناف مرکز استان مکلف به اطلاع رسانی به مردم، هشدار به اصناف متخلف، تقویت سامانه‌های ثبت شکایات به صورت شبانه‌روزی می‌باشند.

معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان در امور پیگیری حقوق عامه افزود: در همین راستا واحد های صنفی نیز باید پوستر های اطلاع رسانی مربوط به گزارش تخلفات را در محل کسب خود و در معرض دید مشتریان نصب کنند.

سلطانی‌فر گفت: ازجمله تخلفات دیده شده در سطح بازار عدم درج اتیکت قیمت می باشد که دادستانی مرکز استان ضمن پیگیری این موضوع بر اجرای مأموریت نظارتی توسط گشت های بازرسی هم پوشان متشکل از افراد متخصص با هماهنگی دستگاه های ذیربط تأکید کرده است.

وی ملموس بودن حضور پررنگ و جدی بازرسان بازار و اصناف را مهم خواند و ادامه داد: دادستانی از جنبه پیگیری حقوق عامه برخوردهای قانونی و مؤثر با موضوع گرانفروشی و تخلفات بازار را با جدیت دنبال می کند.

معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان در امور پیگیری حقوق عامه همچنین از پیگیری تخلفات برخی نانوایی ها و بررسی این موضوع از طریق فرمانداری شیراز خبر داد تصریح کرد: عدم نصب نرخ نامه در واحد صنفی، پخت نان با سهیمه آرد دولتی و فروش با نرخ آزاد و استفاده برخی از نانوایی ها از کارت‌خوان های غیر مجاز و همچنین فروش اجباری نان های غنی شده از جمله تخلفات گزارش شده است که با جدیت در دستور کار پیگیری دادستانی مرکز استان و معاونت حقوق عامه قرار دارد.