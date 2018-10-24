خبرگزاری مهر - گروه استانها: رفع معضل معتادان متجاهر که همواره به‌عنوان یک آسیب اجتماعی دغدغه مسئولان و مردم بوده است، همچنان در تسلسل واهی تصمیم‌گیری‌های تکراری و کلیشه‌ای قرار دارد تا به‌رغم جمع‌آوری‌های مقطعی دوباره این افراد به سطح شهر برگردند.

معتادان وارداتی در لرستان

کوچه و خیابان، خانه و مغازه و بانک، تاکسی و اتوبوس و هرجایی که فکرش را کنید باید انتظار مواجهه با این افراد را داشته باشید، این معضل تنها مربوط به خرم‌آباد و لرستان نیست و چالشی فراگیر در استان‌های مختلف محسوب می‌شود.

بااین‌حال آنچه در لرستان شاهد آن هستیم معضل معتادان وارداتی و غیربومی است که از استان‌های دیگر و حتی خارج از کشور راهی لرستان شده‌اند.

مجتبی بیرانوند دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر لرستان در جلسه شورای مبارزه با مواد مخدر لرستان در سخنانی با اشاره بررسی مسائل و مشکلات جمع آوری معتادان متجاهر و تحویل آنها به مراکز ماده ۱۶، اظهار داشت: در این راستا شاهد معتادان متجاهر بی خانمان و بی سرپناه رها شده در سطح شهرها هستیم که بر اساس قانون این افراد تنها در مرکز ماده ۱۶ مرکز شهرستان ها باید نگهداری شوند که در استان این مرکز تنها در شهر خرم آباد وجود دارد.

وی با بیان اینکه بر اساس قانون نیروی انتظامی و شهرداری باید همه معتادان متجاهر را از سطح شهرها جمع آوری کنند و تحویل مرکز ماده ۱۶ بدهند، عنوان کرد: این مرکز تحویل سازمان بهزیستی بوده و این نهاد نیز موضوع را به بخش خصوصی و سازمان های مردم نهاد واگذار کرده است.

پرسه معتادان متجاهر در شهرهای لرستان

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر لرستان با بیان اینکه در این راستا مشکلات خاصی در استان وجود دارد، تصریح کرد: بیشترین معتادان متجاهر در استان را به ترتیب در سطح شهر خرم آباد، بروجرد، دورود و الیگودرز داریم و بقیه شهرستان ها نیز یا معتاد متجاهر نداریم و یا اگر هم وجود داشته باشد به صورت موردی هستند.

بیرانوند با تاکید بر اینکه معتادان متجاهر در حال پرسه زدن در سطح شهرهای استان هستند، گفت: این معتادان هم موجب ناامنی در سطح شهرها می شوند و هم چهره زشتی را به شهر می دهند و این امر زیبنده مردم و جامعه ما نیست.

بخشی از این معتادان متجاهر اتباع بیگانه هستند وی با بیان اینکه فرمانداران شهرستان ها باید نیروی انتظامی و شهرداری را نسبت به جمع آوری و تحویل معتادین متجاهر به مرکز ماده ۱۶ ملزم کنند، ادامه داد: بخشی از این معتادان متجاهر اتباع بیگانه هستند و از خارج از کشور به استان می آیند و بخشی دیگر نیز مربوط به استان های دیگر هستند.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر لرستان، بیان داشت: بر اساس سیاست ها و قانون هر گونه معتادین متجاهر خارجی باید به طور حتم توسط نیروی انتظامی به استان مرکزی انتقال داده شوند و معتادین متجاهر سایر استان ها نیز باید توسط نیروی انتظامی و شهرداری به استان های خودشان هدایت شوند.

معتادانی که بعد از دستگیری دوباره به شهر بر می‌گردند

بیرانوند در ادامه سخنان خود با بیان اینکه معتادان متجاهری که از سایر شهرستان های استان جمع آوری و تحویل مرکز ماده ۱۶ در خرم آباد داده می شوند بعد از مراقبت بین سه تا شش ماهه به دلیل اینکه بی سرپناه هستند در سطح شهر خرم آباد رها می شوند، بیان داشت: در حال حاضر تجمع معتادان متجاهر را در سطح شهر خرم آباد داریم و خروجی های مرکز ماده ۱۶ را نیز در سطح شهر شاهد هستیم.

وی با بیان اینکه بر اساس تصمیم گیری کمیته های حقوقی و زیر مجموعه بنا بر این شد که نیروی انتظامی، شهرداری و بهزیستی این معتادین متجاهر را به شهرستان های خود هدایت کنند، گفت: همچنین در سطح شهرستان های خرم آباد، بروجرد، دورود و الیگودرز که نیروی انتظامی و شهرداری معتادان متجاهر آنها را دستگیر می کنند، به صورت خلاف قانون آنها را تحویل مراکز ماده ۱۵ می دهند.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر لرستان، تصریح کرد: فلسفه وجودی ماده ۱۵ مربوط به معتادین «خود معرف» است و فرد معتاد خودش و یا از طرف بستگانش به مرکز ماده ۱۵ معرفی می شوند.

بیرانوند با تاکید بر اینکه معتاد متجاهر نباید در این مراکز بستری و یا به نوعی نگهداری شود، ادامه داد: همچنین بعد از جمع آوری معتادین متجاهر توسط نیروی انتظامی و شهرداری، موضوع غربالگری در دستور کار قرار می گیرد، اگر تست این افراد مثبت باشد در مرکز ماده ۱۶ نگهداری می شوند و اگر منفی باشد آنها را رها می کنند.

وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه از طرف دیگر معتادین متجاهر که تست اعتیاد آنها مثبت بوده در این مرکز پذیرش نمی شوند و از سوی بهزیستی رها می شوند، گفت: حتی اگر این معتادین از سوی خانواده هایشان مورد پیگیری قرار می گیرند باید از آنها تعهد گرفته شود که دوباره این فرد در سطح جامعه رها نشود.

نگهداری ۴۰۵ معتاد متجاهر در مرکز ماده ۱۶

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر لرستان با اشاره به ایجاد مراکز ماده ۴۲ در سطح استان ها، بیان داشت: بنا بوده که در این راستا ندامتگاههای در مناطق بد آب و هوای استان ایجاد شود تا قاچاقچیان مواد مخدر، معتادین متجاهر و ... در آنها نگهداری شوند.

بیرانوند با اشاره به موضوع مراقبت بعد از خروج معتادین متجاهر از مرکز ماده ۱۶در استان، عنوان کرد: این امر برای اولین بار با دستور استاندار لرستان کمیته مراقبت بعد از خروج در تشکیل شده و در قالب آن تفاهم نامه همکاری با برخی از دستگاهها و ... در حال انجام است.

۱۰ نفر از معتادین متجاهر بهبود یافته اند ابتسام داشی معاون بهزیستی لرستان نیز در این جلسه در سخنانی با بیان اینکه یک سال بوده که مرکز ماده ۱۶ را بهزیستی تحویل گرفته است، اظهار داشت: طی شش ماه گذشته بالغ بر ۴۰۵ معتاد متجاهر را در این مرکز نگهداری کرده ایم.

وی با بیان اینکه همچنین در این مدت ۱۰ نفر از معتادین متجاهر بهبود یافته اند، بیان داشت: از این تعداد نیز برای چهار نفر فرصت شغلی ایجاد شده است.

معاون بهزیستی لرستان با تاکید بر اینکه همچنین ۱۴ نفر از معتادین متجاهر که در مرکز ماده ۱۶ در حال نگهداری هستند تحت پوشش برنامه و روش «پرهیز مدار» قرار دارند و تحت پوشش برنامه «متادون» نیستند، افزود: امیدواریم این افراد نیز با برنامه ریزی لازم به آغوش خانواده های خود برگردند.

معاون بهزیستی لرستان: کمبود اعتبار داریم

داشی در ادامه به موضوع غربالگری معتادین اشاره کرد و گفت: بر اساس دستور العمل معتاد متجاهر تعریف دارد و کسانی که وارد سیستم ما می شوند بر اساس آن مورد بررسی قرار می گیرند و اگر متجاهر نباشند از سیستم خارج می شوند.

وی با بیان اینکه طی شهریور ماه امسال بالغ بر ۱۵۴ نفر در مرکز ماده ۱۶ پذیرش شده اند که از این تعداد ۵۷ نفر شرایط غربال بهزیستی را نداشتند، گفت: این امر نیز به این دلیل بود که ۴۰ نفر از این افراد حمایت خانواده را داشتند، دو نفر بیمار روانی شدید بودند، تست هفت نفر از آنها منفی بود و چهار نفر کهولت سن داشتند و شش نفر نیز بیماری عفونی داشتند.

معاون بهزیستی لرستان با تاکید بر اینکه دستور العمل به ما این اجازه را نمی دهد که این ۵۷ نفر را پذیرش کنیم، تصریح کرد: علیرغم این محدودیت، بهزیستی با هماهنگی دادستانی خانواده هایی که بی بضاعت هستند و تمایل به درمان فرزند خود دارند و سه دوره درمان داوطلبانه را داشته اند از سوی مرکز ماده ۱۶ پذیرش می کند.

بهزیستی تنها کار نگهداری را بر عهده دارد و کار درمان را نمی تواند انجام دهد داشی همچنین با تاکید بر اینکه بهزیستی تنها کار نگهداری را بر عهده دارد و کار درمان را نمی تواند انجام دهد، بیان داشت: با این وجود این اقدام را انجام می دهیم و واحد فرهنگی و فنی و حرفه ای مرکز ماده ۱۶ را فعال کرده ایم.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به موضوع ترخیص این معتادان متجاهر از مرکز ماده ۱۶، بیان داشت: نیروی انتظامی و شهرداری ها که این معتادان را از شهرستان ها به مرکز استان می آورند را دوباره به شهرستان خودشان بازگردانند تا مشکل تجمعی معتادین کارتون خواب را در شهر خرم آباد نداشته باشیم.

معاون بهزیستی لرستان تاکید کرد: همچنین مددکاران مرکز ماده ۱۶ استان را به برای آموزش های لازم به تهران اعزام کرده ایم تا آموزش های دوره صیانت بعد از خروج معتادین متجاهر را فرا بگیرند تا در نهایت افراد مستعد دریافت خدمات به چرخه توانمند سازی و درمان هدایت شوند.

داشی، تاکید کرد: ظرفیت مرکز ماده ۱۶ استان ۲۰۰ نفر بوده و این در حالیست که اعتبارات ما به اندازه ارائه خدمات به ۱۳۴ نفر است که در حال مکاتبه برای افزایش این اعتبارات هستیم.

اجرای ۳۳۴ طرح پاکسازی نقاط آلوده

احمد بابایی نماینده نیروی انتظامی لرستان نیز در این جلسه در سخنانی با بیان اینکه نیروی انتظامی و پرسنل شهرداری این معتادین متجاهر را از سطح شهرها جمع آوری می کنند و این در حالیست که بعد از تحویل به مرکز ماده ۱۶ برخی از آنها بعد از ۱۰ دقیقه دوباره در سطح شهر رها می شوند، گفت: پلیس می تواند در بازه زمانی ۲۴ ساعت همه معتادین متجاهر را دستگیر کند اما آیا بعد از این اقدام بهزیستی به این افراد خدمات ارائه می کند؟

وی با بیان اینکه ۳۳۴ طرح پاکسازی نقاط آلوده از سوی نیروی انتظامی اجرایی شده است، گفت: به صورت میانگین در قالب این طرح ها حدود دو هزار نفر معتاد متجاهر طی شش ماه نخست امسال در سطح شهرها جمع آوری شده اند.

نماینده نیروی انتظامی لرستان با تاکید بر اینکه از این تعداد اگر ۱۰۰ نفر را نگهداری کنیم، هنر نکرده ایم، گفت: باید برای این موضوع یک فکر اساسی صورت گیرد.

تسلسل واهی و باطل جمع‌آوری معتادین

خدامرادی معاون شهرداری خرم آباد نیز در این جلسه با بیان اینکه در بحث جمع آوری معتادان متجاهر در سطح شهر یک کار تسلسل باطل را انجام می دهیم چرا که بعد از تحویل به مرکز ماده ۱۶ دوباره رها می شوند، گفت: طی چهار ماه گذشته ۶۳۶ معتاد و معتاد متجاهر از سطح شهر جمع آوری شده که از این تعداد ۳۱۸ نفر مربوط مرکز ماده ۱۶ بوده اند.

۶۸ متکدی خارجی را در سطح شهر خرم آباد جمع آوری کرده ایم وی با بیان اینکه با توجه به شرایطی که بهزیستی اعلام می کند، تعداد کمی از این معتادین متجاهر در مرکز ماده ۱۶ نگهداری می شوند، گفت: این در حالیست که ما بقی رها می شوند و به داخل شهر خرم آباد باز می گردند و اقدام به تکدی گری می کنند.

معاون شهرداری خرم آباد با اشاره به موضوع صیانت بعد از درمان که در دستور کار قرار گرفته است، افزود: امیدواریم این امر در استان عملیاتی شود و شاهد اجرای برنامه ای جامع در این حوزه باشیم.

خدا مرادی بیان داشت: در خرم آباد در این مدت ۶۸ متکدی خارجی را در سطح شهر خرم آباد جمع آوری کرده ایم.

معتادان را به شهر خود برگردانید

حبیب الله خجسته پور معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان در این جلسه در سخنانی با اشاره به بحث جمع آوری و نگهداری معتادان متجاهر در استان، اظهار داشت: مطابق قانون هر استانی یک مرکز ماده ۱۶ می تواند داشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه معتادین متجاهر سطح استان باید جمع آوری شوند و در مرکز ماده ۱۶ غربالگری شوند، گفت: این افراد اگر معتاد نبودند مرکز ماده ۱۶ حق پذیرش آنها را ندارد، اگر معتاد بودند اما ویژگی های مرکز ماده ۱۵ را داشتند باز هم نباید در مرکز ماده ۱۶ نگهداری شوند، اگر معتاد بوند و شرایط نگهداری داشتند اما علاوه بر اعتیاد بیماری دیگری را داشتند نباید در مرکز ماده ۱۶ نگهداری شوند و باید تحویل دانشگاه علوم پزشکی داده شوند.

معاون استاندار لرستان با بیان اینکه بعد از غربالگری یا فرد پذیرش می شود و یا نمی شود، گفت: کسانی که پذیرش می شوند دوره چند ماهه ای را در این مرکز پذیرش می شوند و کسانی که پذیرش نمی شوند هر تیم و گروههایی که آنها را به مرکز آورده موظف است که آنها را به شهرستان خود برگرداند.

خجسته پور، تصریح کرد: همچنین کسانی که از مرکز ماده ۱۶ ترخیص می شوند، آنها نیز دوباره از سوی بهزیستی به شهرستان خودشان ارجاع داده شوند.

وی تاکید کرد: همچنین یک کارگاه آموزشی برای گروههای جمع آوری معتادین متجاهر شهرستان ها از سوی بهزیستی برگزار شود.