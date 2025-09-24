جعفری: ۵۰۰ هزار کیلوگرم مرغ از مازندران روانه بازار تهران شد

محمد جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین آمارهای ارائه‌شده از سوی انجمن کشتارگاه‌های استان و اداره کل دامپزشکی، اظهار کرد: در تاریخ دوم مهرماه ۱۴۰۴ بیش از ۱۴۸ هزار و ۵۰۰ کیلوگرم مرغ به میادین میوه و تره‌بار تهران و ۸۰ هزار و ۱۱۸ کیلوگرم نیز به فروشگاه‌های پایتخت ارسال شد.

وی افزود: جمع مرغ آماده طبخ ارسالی به تهران به ۲۲۸ هزار و ۶۱۸ کیلوگرم رسید و همچنین بیش از ۱۳۵ هزار و ۸۹۵ قطعه مرغ زنده به کشتارگاه‌های این استان انتقال یافت که در مجموع، میزان گوشت مرغ ارسالی مازندران به تهران را به ۵۲۷ هزار و ۵۸۷ کیلوگرم رسانده است.

جعفری تصریح کرد: در داخل استان مازندران نیز بیش از ۴۵۳ هزار و ۲۴۱ کیلوگرم گوشت مرغ توزیع شد و بخشی از مرغ آماده طبخ نیز از طریق فروشگاه‌های زنجیره‌ای همچون افق کوروش و گلستان در اختیار مصرف‌کنندگان قرار گرفت.

به گفته وی، افزون بر این، بیش از ۷۷ هزار و ۶۸۷ کیلوگرم گوشت مرغ آماده طبخ و ۳۲ هزار و ۵۹۵ قطعه مرغ زنده از مازندران به سایر استان‌ها ارسال شده است.

سرپرست معاونت توسعه بازرگانی و صنایع سازمان جهاد کشاورزی مازندران با تاکید بر اینکه این آمارها نشان‌دهنده افزایش چشمگیر عرضه مرغ در سطح کشور است، خاطرنشان کرد: همکاری مستمر کشتارگاه‌های استان با سازمان جهاد کشاورزی مازندران نقش مهمی در بهبود وضعیت تأمین این کالای اساسی و کاهش نگرانی‌های بازار داشته است.