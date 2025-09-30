مارال محبوب در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: عملیات اجرایی احداث مخزن ۵۰ مترمکعبی به منظور تأمین و تقویت فشار آب در روستاهای دشک، زراکی، اکبرآباد، صمدآباد و تلابنک شهرستان رودسر در حال انجام است و به زودی به بهره‌برداری می‌رسد.

محبوب افزود: با اجرای پروژه احداث این مخزن زمینی و تکمیل عملیات باقی مانده، میزان آب ذخیره‌شده افزایش یافته و فشار شبکه در محدوده تحت پوشش به طور چشم‌گیری بهبود می‌یابد، که این امر منجر به کاهش تنش آبی در منطقه خواهد شد.

وی با اشاره به هزینه اجرای این پروژه افزود: برای احداث این مخزن، اعتباری بالغ بر ۱۷ میلیارد ریال از محل اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای استانی تخصیص یافته است.

معاون فنی و مهندسی شرکت آبفای گیلان ادامه داد: تا این مرحله، ۱۷ کیلومتر خط انتقال از محل چشمه‌ها تا مخزن اصلی و ۶.۴ کیلومتر شبکه داخلی روستاهای ذکر شده، در قالب قرارداد آبرسانی به ۷۱۱ روستای دارای تنش آبی گیلان، توسط قرارگاه محرومیت‌زدایی امام حسن مجتبی (ع) و با همکاری یک شرکت اجرا شده است.

وی افزود: عملیات باقی‌مانده شامل اجرای ۴.۳ کیلومتر خط انتقال و احداث ۸ باب مخزن بتنی ذخیره و تقلیل فشار با مجموع ظرفیت ۱۶۰ مترمکعب است که هم‌اکنون توسط شرکت سپاسد در دست اجرا قرار دارد.

معاون فنی و مهندسی شرکت آبفای گیلان در پایان با اشاره به نیاز اعتباری این طرح گفت: برای تکمیل عملیات اجرایی و پرداخت مطالبات پروژه، اعتباری بالغ بر ۱۷۹ میلیارد ریال مورد نیاز است با اتمام این پروژه، مردم شریف این پنج روستا با جمعیتی بالغ بر ۲۹۵ نفر از مزایای آن بهره‌مند خواهند شد.