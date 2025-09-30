به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره، داوری فیلم‌ها و عکس‌هایی که برای حضور در ششمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم و عکس «پنج» ارسال شده بودند، به پایان رسیده و مراسم افتتاحیه و اهدای جوایز این دوره از جشنواره اول آبان در کتابخانه جندی شاپور ایرانمال برگزار می‌شود.

در این دوره آثاری از فیلمسازان و عکاسان کشورهای ژاپن، ترکیه، رومانی، آمریکا، چین، اسپانیا، هندوستان، فرانسه و … برای این رویداد ارسال شد. در میان این افراد فیلمسازان مهمی نیز حضور دارند که تاکنون سابقه حضور در جشنواره‌های الف دنیا از جمله جشنواره برلین، کن و دریافت جوایز معتبر را داشته‌اند.

النا داکیو فیلمساز اسپانیایی، فاطما کاسماس فیلمساز ترکیه‌ای، کن اوچایی فیلمساز ژاپنی ساکن نیویورک، گولتن تارانس فیلمساز ترکیه‌ای، مارکوس برگر فیلمساز اتریشی، آیسیم ترکمن فیلمساز ترکیه‌ای، تسگارو شیرو مستندساز ژاپنی، نائاکو تاجیما فیلمسازان ژاپنی و … ازجمله افرادی هستند که در جشنواره «پنج» شرکت کردند.

در این دوره حدود ۳۰۳ اثر در بخش فیلم از کشورهای مختلف به این جشنواره ارسال و حدود ۵۰ فیلم به بخش منتخب راه یافتند. همچنین در بخش عکس نیز حدود ۴۳۲ اثر از سرتاسر جهان به جشنواره ارسال شد که حدود ۷۰ اثر به بخش منتخب رسیدند.

اکران فیلم‌های منتخب جشنواره و آثار مستر به مدت یک هفته، در هفته دوم آبان در موزه سینمای ایران برگزار خواهد شد. همچنین عکس‌های منتخب ششمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم و عکس «پنج» در گالری اِو تهران به نمایش گذاشته می‌شوند.

موسس و دبیر جشنواره بین‌المللی فیلم و عکس «پنج» مهدی شادی‌زاده است. اعضای اصلی شورای سیاستگذاری عبارتند از علیرضا شادی‌زاده، ندا زنگینه، نیلوفر علیها، بهداد نجفی، آیدا اورنگ، مهدی شادی‌زاده، مدیر شورا: ستاره اسکندری، مدیر روابط عمومی: ندا زنگینه، دبیر اجرایی: محمد محمدزاده، مجری طرح: مهسا رضایی، مدیر هنری: آیدا اورنگ، طراح گرافیک: سمیرا جوشقانی، مدیر روابط بین‌الملل: محمدهادی مشکی.