بایمانی: ۳۲ هزار خدمت به سالمندان جنوب غرب خوزستان ارائه‌ شد

به گزارش خبرنگار مهر، بهشید بایمانی صبح امروز سهشنبه در گفتگویی رسانهای اظهار کرد: در نیمه نخست سال جاری ۹ هزار و ۴۶۷ سالمند توسط مراقبان غیرپزشک تحت مراقبت قرار گرفتند و ۲۸ هزار و ۲۵۰ خدمت به آنان ارائه شد. همچنین ۱۰ هزار و ۷۳۸ سالمند از نظر احتمال ابتلا به سکتههای قلبی و مغزی در ده سال آینده مورد خطرسنجی قرار گرفتند. در همین مدت، دو هزار و ۱۲۵ سالمند نیز توسط پزشکان معاینه شدند و چهار هزار و ۹۴ خدمت دریافت کردند.
وی با اشاره به شعار امسال هفته سالمند با عنوان حفظ کرامت، ارتقای سلامت و کیفیت زندگی سالمندان با گامهای محلهمحور افزود: یکی از مهمترین چالشهای این گروه سنی، محدودیتهای حرکتی و افزایش خطر سقوط است. به همین دلیل ایمنسازی محلهبهمحله برای سالمندان یکی از اولویتهای اصلی ماست.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی آبادان تصریح کرد: حفظ کرامت سالمندان صرفاً به ارائه خدمات بهداشتی و درمانی محدود نمیشود؛ بلکه فراهمسازی محیطی ایمن و دسترسپذیر نیز ضرورت دارد. دانشگاه علوم پزشکی آبادان با همکاری دستگاههای مرتبط در تلاش است شرایطی ایجاد شود که سالمندان با آرامش، امنیت و نشاط بیشتری زندگی کنند.
بایمانی بیان کرد: سالمندی فرصتی ارزشمند در چرخه زندگی است و باید با اجرای برنامههای جامع و محلهمحور، کیفیت زندگی این قشر ارتقا یابد.
