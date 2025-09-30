به گزارش خبرنگار مهر، حاکم ممکان در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی، گفت: بازار کالاهای اساسی با افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و کمبود نظارت مواجه است و مردم برای تأمین نیازهای اولیه زندگی خود تلاش می‌کنند، اما فشار اقتصادی بر دوش آنها هر روز سنگین‌تر می‌شود.

وی ادامه داد: تاکنون دستگاه‌های مسئول به ویژه سازمان تعزیزات و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان اقدامات کافی برای حمایت از مردم انجام نداده‌اند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: انتظار می‌رود این دستگاه‌ها فورا نسبت به کنترل بازار، برخورد با گرانفروشی و تضمین حقوق مصرف‌کنندگان اقدام کنند.

ممکان با اشاره به تعطیلی روزهای پنجشنبه در برخی از استان‌ها، گفت: این موضوع موجب اقدامات سلیقه‌ای برخی از استان‌ها و بلاتکلیفی و نارضایتی شدیدی شده است. تهران بدون مشکل تعطیل است، اما کارکنان سایر استان‌ها مجبور به حضور در ادارات بوده و نظاره‌گر تصمیات یکجانبه هستند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: وضعیت بلاتکلیفی در تعطیلی روزهای پنجشنبه نه تنها اعتماد مردم به مدیریت اجرایی را کاهش داده، بلکه زندگی روزمره آنها را مختل کرده است. ضرورت دارد تا مجلس هر چه سریع‌تر موضوع تعطیلی پنجشنبه‌ها را تصویب کند تا عدالت در سراسر کشور جاری شود.

وی پیشنهاد داد: تا آن زمان، انتظار می‌رود که مابقی استان‌ها نیز به تبع تهران در روزهای پنجشنبه تعطیل شوند تا تبعیض اداری و سردرگمی کارکنان برطرف شده و عدالت برقرار شود.