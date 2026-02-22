برگزاری بازی شناورسازی قشم و صنعت نفت آبادان با حضور تماشاگران

به گزارش خبرگزاری مهر، دیدار ۲ تیم فوتبال شناورسازی قشم و صنعت نفت آبادان در هفته بیست و سوم مسابقات فوتبال لیگ دسته یک باشگاه‌های کشور، جام آزادگان ساعت ۱۸.۳۰ امروز یکشنبه، سوم اسفندماه جاری در ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس برگزار می‌شود.

براساس اعلام هیات فوتبال هرمزگان، بنا به تایید شورای تامین این بازی امروز با ۵۰ درصد ظرفیت ورزشگاه و با حضور تماشاگران برگزار خواهد شد.

قضاوت این بازی بر عهده سید هادیس علی نیافرد، علی فراهانی، مهدی اکبرزاده و محمد میرزایی و ناظر بازی را نیز جلیل شعرانی برعهده دارند.

شناورسازی قشم نیز با ۲۰ امتیاز از چهار برد، هشت تساوی و ۱۰ باخت، همراه ۱۰ گل زده و ۲۲ گل خورده در رده چهاردهم جدول رده‌بندی ایستاده است و صنعت‌ نفت آبادان نیز با ۴۱ امتیاز از ۱۱ برد، هشت تساوی و سه شکست، همراه با ۲۶ گل زده و ۱۳ گل خورده، در رده دوم جدول قرار دارد.