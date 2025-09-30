به گزارش خبرنگار مهر، هادی حقشناس پیش از ظهر سهشنبه همزمان با فرارسیدن روز آتشنشانی و ایمنی، با حضور در یکی از ایستگاههای آتشنشانی شهر رشت، با پرسنل این مجموعه دیدار و گفتگو کرد.
استاندار گیلان در این بازدید، ضمن شنیدن دغدغهها و مشکلات آتشنشانان، از نزدیک در جریان وضعیت تجهیزات، امکانات و نیازهای این مجموعه قرار گرفت و با قدردانی از تلاشهای بیوقفه آنان، آتشنشانان را قهرمانان بیادعای عرصه خدمت به مردم توصیف کرد.
حقشناس با اشاره به سختیها و مخاطرات شغل آتشنشانی، اظهار کرد: جانفشانی و فداکاری آتشنشانان در حوادث و بحرانها، نمونه بارز ایثار اجتماعی و مصداق روشن جهاد در راه خدمت به مردم است و همه دستگاههای اجرایی موظفاند در مسیر رفع مشکلات این قشر ایثارگر گامهای جدی بردارند.
وی افزود: توجه به مسائل معیشتی و تجهیزاتی آتشنشانان یکی از مطالبات مهم این قشر است.
استاندار گیلان تاکید کرد که در جریان این بازدید برخی مشکلات مطرحشده از سوی پرسنل آتشنشانی مورد بررسی قرار گرفت و برای رفع فوری بخشی از آنها دستورات لازم صادر شده است.
حقشناس نقش آتشنشانان در ایجاد آرامش و امنیت در جامعه را بسیار مهم دانست و گفت: ایمنی و امنیت شهروندان در گرو تلاشهای شبانهروزی آتشنشانان است و امروز باید بیش از گذشته با تقویت زیرساختها، تأمین تجهیزات و حمایت از نیروهای خدوم آتشنشانی، بستر خدمترسانی هرچه بهتر آنان به مردم را فراهم کنیم.
نظر شما