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۵ دی ۱۳۹۰، ۱۰:۳۲

موسوی زاده خبر داد:

2640 تن فلفل از مزارع میناب برداشت می شود

2640 تن فلفل از مزارع میناب برداشت می شود

میناب - خبرگزاری مهر: مدیر جهاد کشاورزی میناب از برداشت دو هزار و 640 تن فلفل از مزارع این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عبدالعظیم موسوی زاده با اشاره به آغاز برداشت انواع فلفل دلمه ای و قلمی در میناب، بیان داشت: پیش بینی می شود امسال دو هزار و 640 تن از این محصول در شهرستان میناب برداشت شود.

وی سطح زیر کشت امسال را 330 هکتار عنوان کرد و افزود: عملکرد تولید در هر هکتار نیز هشت تن است.

مدیر جهاد کشاورزی میناب اظهار داشت: سال گذشته نیز بهره برداران همین میزان انواع فلفل را برداشت کردند.

وی با بیان اینکه گوربند، دمشهر، هشتبندی و چراغ آباد از نقاط مهم تولید فلفل در میناب محسوب می شوند، گفت: شهرستان میناب به لحاظ تولید فلفل رتبه اول را در هرمزگان به خود اختصاص داده است.

به گفته موسوی زاده فصل کاشت فلفل از مهر ماه آغاز و برداشت آن نیز از اواخر آذرماه آغاز و تا فروردین ماه آینده ادامه دارد.

کد مطلب 1493499

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