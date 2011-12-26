2640 تن فلفل از مزارع میناب برداشت می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عبدالعظیم موسوی زاده با اشاره به آغاز برداشت انواع فلفل دلمه ای و قلمی در میناب، بیان داشت: پیش بینی می شود امسال دو هزار و 640 تن از این محصول در شهرستان میناب برداشت شود.

وی سطح زیر کشت امسال را 330 هکتار عنوان کرد و افزود: عملکرد تولید در هر هکتار نیز هشت تن است.

مدیر جهاد کشاورزی میناب اظهار داشت: سال گذشته نیز بهره برداران همین میزان انواع فلفل را برداشت کردند.

وی با بیان اینکه گوربند، دمشهر، هشتبندی و چراغ آباد از نقاط مهم تولید فلفل در میناب محسوب می شوند، گفت: شهرستان میناب به لحاظ تولید فلفل رتبه اول را در هرمزگان به خود اختصاص داده است.

به گفته موسوی زاده فصل کاشت فلفل از مهر ماه آغاز و برداشت آن نیز از اواخر آذرماه آغاز و تا فروردین ماه آینده ادامه دارد.