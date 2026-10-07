به گزارش خبرنگار مهر، شهرام موحدی صبح چهارشنبه در نشست خبری با هشدار نسبت به مشاهده موارد هاری گربه در اصفهان، اظهار کرد: در جمعیت شهری هاری سگ کمتر دیده می‌شود اما گربه‌ها تهاجمی‌ترند و به راحتی به ساختمان‌های مسکونی وارد می‌شوند و از این رو باید به‌شدت از غذا دادن به گربه‌ها خودداری شود.

وی تاکید کرد: غذا دادن بی‌رویه گربه‌ها را وابسته و تنبل می‌کند، باعث می‌شود جمعیت موش‌ها افزایش پیدا کند و این روند غذادهی به حیوانات آینده خطرناکی می‌سازد.

مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان افزود: باید توجه داشت که بیش از ۷۰ درصد عوامل عفونی بین انسان و دام مشترک است و کنترل بیماری در حیوانات آزاد بسیار دشوار است.

موحدی خاط نشان کرد: سالانه میلیون‌ها پرنده مهاجر بدون مجوز و پاسپورت از مرزها عبور می‌کنند و دامپزشکی نمی‌تواند آن‌ها را کنترل کند؛ همین سختی در بیماری‌هایی مانند تب برفکی نیز وجود دارد.

وی افزود: شاخص سرایت (R0) ویروس تب برفکی حدود پنج برابر ویروس کروناست در حالی که برای دام نمی‌توان فاصله اجتماعی، ماسک یا محدودیت جمعیتی اعمال کرد. با این حال با کار جهادی، در شرایط جنگ و تحریم سوپرمارکت‌ها از مواد پروتئینی خالی نماند. قیمت محصولات در اختیار دامپزشکی نیست؛ مسئله اصلی قدرت خرید مردم است و امید می‌رود متولیان آن را تقویت کنند.

واکسیناسیون ۴۰ هزار قلاده سگ علیه هاری

مدیرکل دامپزشکی اصفهان با اشاره به اینکه طی سال گذشته حدود ۴۰ هزار قلاده سگ علیه هاری واکسینه شدند، اظهار کرد: این در حالی است که همکاران ما در واکسیناسیون سگ‌های نگهبان با خطر حمله مواجه‌اند.

موحدی افزود: مدیریت سگ‌های ولگرد با شهرداری‌هاست و نیازمند بودجه مشخص است؛ عقیم‌سازی و جمع‌آوری سگ ساده و کاملاً شدنی در مقیاس وسیع نیست.

موحدی با بیان اینکه هیچ واکسنی در حوزه دام به‌طور کامل جلوی بیماری را نمی‌گیرد، خاطرنشان کرد: باید توجه داشت که برای مثال اثربخشی واکسن تب برفکی شاید حدود ۵۰ درصد باشد و برای پیشگیری از بروز بیماری‌ها رعایت بهداشت بسیار اهمیت دارد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه اعتبار تملک دارایی مبارزه با بیماری‌ها دامپزشکی استان در سال گذشته ۳۰ میلیارد تومان بوده که ۱۵ میلیارد تخصیص یافته و اعتبار نظارتی ۱۰ میلیارد تومان بوده که سه میلیارد پرداخت شده است، تصریح کرد: این ارقام کفاف نیازها را نمی‌دهد.

مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان با بیان اینکه حدود ۵۰ درصد پست‌های دامپزشکی استان خالی است، اضافه کرد: حدود ۵۰ دستگاه خودرو کمبود داریم؛ چالشی که طی سالیان گذشته نیز بارها مطرح کردیم.

۱۳۵ میلیون دلار محصولات دامی از اصفهان صادر شد

موحدی در ادامه ابراز کرد: ارزش صادرات مرتبط با این اداره‌کل طی یک سال گذشته حدود یکصد و۳۵ میلیون دلار بوده است.

به گفته وی، صادرکنندگان فرآورده‌های خام دامی بدون مراجعه به تهران، گواهی بین‌المللی را در استان دریافت می‌کنند و امضای مدیرکل دامپزشکی استان‌ها از سوی وزارت امور خارجه به کشورهای طرف مبادله ابلاغ شده است.

مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان اضافه کرد: صادرات فرآورده خام دامی پس از صنعت و معدن و نفت در رتبه‌های بالای اهمیت بهداشتی قرار دارد زیرا خریدار فقط محصول نهایی را نمی‌بیند؛ کل زنجیره از دامداری مبدأ، شعاع بیماری‌هایی مانند تب برفکی و سل و بروسلوز، خوراک و مستندات آزمایشگاهی باید تأیید شود.

موحدی تأکید کرد: عرضه شیر فله مورد تأیید دامپزشکی استان نیست و لبنیات‌فروشان زیر نظارت مستقیم این مجموعه نیستند.

وی با بیان اینکه دامپزشکی شریک راهبردی امنیت غذایی و پایداری صنعت دامپروری است، تاکید کرد: بدون پیوست دامپزشکی، صنعت دامپروری پایدار نمی‌ماند. آمادگی پاسخگویی به هر سؤال و شبهه را وجود داریم و رسانه‌ها از استناد به منابع غیررسمی پرهیز کنند.