به گزارش خبرنگار مهر، آتش‌پاد سوم مرتضی جاوید ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح دومین مهدکودک آتش نشانی در مشهد با اشاره به اهمیت آموزش از سنین پایین اظهار کرد: دومین مهدکودک آتش‌نشانی در شرق مشهد با مساعدت مدیرعامل سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل‌ و نقل شهرداری مشهد و با هدف ارتقای سطح آگاهی کودکان در حوزه ایمنی و پیشگیری از حوادث در پارک ترافیک مشهد افتتاح شد.

معاون آموزش و پیشگیری سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد افزود: در این مرکز آموزشی، کودکان ضمن گذراندن برنامه‌های روزانه مهدکودک، با مفاهیم پایه ایمنی، شیوه‌های صحیح مقابله با شرایط اضطراری و نقش آتش‌نشانان در حفظ ایمنی جامعه آشنا می‌شوند.

وی خاطرنشان کرد: تجربه‌های موفق ما در نخستین مهدکودک آتش‌نشانی نشان داد که آموزش ایمنی به کودکان علاوه بر تأثیر مستقیم بر خود آنها، نقش مهمی در انتقال فرهنگ ایمنی به خانواده‌ها نیز دارد. بر همین اساس توسعه این مراکز در سطح شهر در دستور کار قرار گرفته است.