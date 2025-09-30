به گزارش خبرگزاری مهر، ذبیح الله محمدی گفت: این واحدهای متخلف با دستور دادستان و توسط مأموران نیروی انتظامی و اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان آمل پلمب شدند.

وی افزود: این اقدام به‌دنبال کشف چندین محموله چوب قاچاق و متلاشی شدن باندهای قاچاق چوب و شناسایی محل اختفا چوب‌آلات جنگلی قاچاق در راستای تشدید اقدامات حفاظتی و بمنظور مقابله با قاچاق چوب انجام شد.

رئیس اداره منابع طبیعی وآبخیزداری آمل ادامه داد: این ۵ واحد کارگاه چوب‌بری و مرکز دپو و خرید و فروش چوب به‌دلیل تخلف از مواد قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع با دستور دادستانی شهرستان آمل انجام شد.

محمدی خاطر نشان کرد: با تعامل یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان آمل با دستگاه قضایی و انتظامی، تشدید اقدامات حفاظتی بمنظور پیشگیری از تخلف در حوزه منابع طبیعی و مقابله با قاچاق چوب در دستور کار قرار دارد و برابر قانون با متخلفین برخورد قاطع خواهد شد.