تامین ۱۴۷ هزار تن کود کشاورزی برای گلستان در سال جاری

به گزارش خبرنگار مهر، مجید محمدی در همایش گردهمایی آموزشی آثار تغییرات اقلیمی در رشد و عملکرد محصولات زراعی اظهار کرد: برای تامین امنیت غذایی با کیفیت بالا برای بیش از ۸۶ میلیون نفر جمعیت کشور، باید در کنار کودهای شیمیایی از کودهای آلی و بیولوژیک نیز استفاده کنیم تا تولیدات کشاورزی، به ویژه در بخش صادرات، ارتقا یابد.

وی افزود: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان همکاری نزدیکی با شرکت‌های دانش‌بنیان دارد تا کودهای آلی، زیستی و ریزمغذی سازگار با طبیعت تولید شود و محصولاتی استاندارد ارائه شود.

محمدی درباره انواع کود مصرفی گفت: در کشور دو نوع کود تکلیفی (یارانه‌ای) و غیرتکلیفی (بدون یارانه) توسط کشاورزان استفاده می‌شود. بیش از ۹۰ درصد کودهای مصرفی داخل کشور تولید می‌شود و شرکت خدمات حمایتی تفاهم‌نامه با بیش از ۹۰ شرکت تولیدکننده دارد که بیش از ۸۷۰ قلم کود غیر یارانه‌ای را در سبد خود جای داده است.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گلستان بر ضرورت انجام آزمون خاک و استفاده از مشاوران کشاورزی برای مصرف بهینه کود تاکید کرد و گفت: این روش باعث کاهش هزینه‌ها و افزایش تولید اقتصادی می‌شود.

وی درباره برنامه تامین کود در سال جاری اعلام کرد: ۱۴۷ هزار و ۲۷۸ تن انواع کودهای تک عنصری ازته، فسفاته و پتاسه برای استان گلستان تامین خواهد شد که تاکنون حدود ۴۰ درصد آن محقق شده است.

محمدی همچنین به افزایش مصرف کود در استان اشاره کرد و افزود: متوسط مصرف کود در گلستان در محصولات گندم، جو، کلزا و چغندر قند به ۳۰۰ تا ۳۵۰ کیلوگرم رسیده که نسبت به میانگین کشوری بالاتر است.

وی با بیان اینکه استان گلستان با تولید حدود ۱۲ درصد از امنیت غذایی کشور نقش مهمی دارد، گفت: در کوتاه‌مدت باید مصرف کودهای غیر یارانه‌ای از جمله ماکروکامل NPK، آلی، بیولوژیک و ریزمغذی در کنار کودهای شیمیایی ترویج شود تا بهره‌وری تولید افزایش یابد.

محمدی درباره مصرف کودهای آلی در استان نیز اظهار داشت: مواد آلی خاک در بیش از ۶۰ درصد اراضی کشاورزی استان کاهش یافته است که منجر به کاهش عملکرد محصولات شده است. استفاده از کود دامی، کود سبز و کشاورزی حفاظتی می‌تواند این کمبود را جبران کند.

وی در پایان افزود: کودهای آلی و زیستی به ویژه در مناطق با بارش کم، باعث بهبود بهره‌وری آب و عملکرد محصولات می‌شوند و توسعه عمقی ریشه‌ها را افزایش می‌دهند.