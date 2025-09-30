به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله محمدباقر محمدی لائینی شامگاه سه شنبه در نشست شورای امر به معروف و نهی از منکر استان با اشاره به مناسبتهای تقویمی از جمله هفته دفاع مقدس و سالروز شهادت سرداران مقاومت، بر اجرای همهجانبه این فریضه دینی تأکید کرد.
وی خواستار اجرای طرح «گشت ارشاد مسئولان» بهعنوان یکی از ابتکارات مطرحشده از سوی شهید آیتالله سیدابراهیم رئیسی شد و گفت: این مطالبهای جدی است، چراکه بسیاری از نارضایتیهای مردمی از بیعملی یا ترک فعل برخی مسئولان نشأت میگیرد.
آیتالله محمدی لائینی افزود: وقتی یک مسئول در انجام وظایف خود کوتاهی میکند، باید مورد تذکر و پیگیری قرار گیرد. ما از دیگران مطالبه میکنیم، اما ابتدا باید درونساختارها و دستگاهها اصلاحات جدی صورت گیرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، بر اولویت روشهای پدرانه، برادرانه و فرهنگی در مواجهه با منکرات اجتماعی تأکید کرد اما گفت: تجربه نشان داده برخی موارد نیازمند برخورد قانونی و بازدارنده است، چراکه برخی افراد به تذکر و نصیحت واکنش مؤثر نشان نمیدهند.
نماینده ولیفقیه در مازندران با اشاره به مصادیق منکرات فرهنگی در حوزه جمعیت خاطرنشان کرد: امروز بیاعتنایی به ازدواج و فرزندآوری به یک آسیب فرهنگی تبدیل شده و لازم است با این پدیدهها با زبان فرهنگ و گفتوگو وارد شد.
وی ناباروری را نیز یک چالش جدی در استان عنوان کرد و گفت: در مازندران حدود ۱۵۰ هزار زوج نابارور وجود دارد که باید از حمایتهای درمانی رایگان بهرهمند شوند. در سطح کشور هم بیش از سه میلیون زوج با این مشکل مواجهاند که در صورت درمان میتوانند نقش مهمی در رشد جمعیت ایفا کنند.
آیتالله محمدی لائینی همچنین با اشاره به آمار بالای سقط جنین غیرمجاز در کشور، خواستار برخورد جدی با مراکز و افراد متخلف در این زمینه شد و گفت: سالانه بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار سقط غیرقانونی در کشور انجام میشود که تبعات فرهنگی، اجتماعی و دینی آن بسیار سنگین است.
وی با اشاره به برخی گزارشها درباره جراحیهای زیبایی غیرمجاز نیز گفت: بسیاری از افرادی که این خدمات را ارائه میدهند، فاقد صلاحیت پزشکی هستند و موجب بروز آسیبهای جسمی و روانی جدی به متقاضیان میشوند.
