برافراشته شدن پرچم رژیم صهیونیستی در جنوب سوریه+فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری اسپوتنیک گزارش داد که رسانههای اجتماعی تصاویری منتشر کردهاند که نشان میدهد نظامیان اسرائیلی در میدان «اسد» القنیطره پرچم این رژیم را برافراشته و سرود خود، «هاتیکوا»، را سر دادهاند.
این اقدام خشم و اندوه بسیاری از سوریها را برانگیخته است، چراکه القنیطره برای آنان جایگاهی نمادین دارد.
پس از آزادسازی این شهر در سال ۱۹۷۴، حافظ اسد؛ رئیسجمهوری وقت سوریه پرچم کشورش را در همین نقطه به اهتزاز درآورد و از آن زمان این مکان «میدان اسد» نام گرفت؛ میدانی که بعدها با عنوان «میدان العلم» (میدان پرچم) نیز شناخته شد.
گزارشها حکایت از آن دارد که این صحنه در بخشی ویرانشده از خط تماس ضبط شده؛ جایی که ارتش رژیم اسرائیل پس از خروج نیروهای دولت اسد در دسامبر گذشته، یک پایگاه جدیده ساخته اند. منابع سوری همچنین اعلام کردهاند که نیروهای اسرائیلی اکنون در میدان العلم ایست بازرسی ایجاد کرده و عابران را کنترل میکنند.
