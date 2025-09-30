به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی نژاد شامگاه سه شنبه در چهلمین روز از درگذشت استاد فرشچیان اظهار کرد: مصادیق هنر و هنرمندان را می‌توان در ۵ شاخصه از جمله حقیقت نمایی، الهام بخشی و امید آفرینی، تعالیم بخشی و التیام دهی پیدا کرد که تمام این مصادیق.

وی افزود: جهان اطراف مملو از آشوب و اضطراب است و هنر می‌تواند التیام بخش آسیب ها باشد.

استاندار اصفهان از تاسیس بنیاد علمی و هنری فرشچیان در اصفهان، ساماندهی و ترویج مکتب فرشچیان در سطح مدارس و دانشگاه ها، برگزاری همایش سالیانه و چاپ کتب را از اقدامات اساسی برای گرامیداشت فتوح استاد فرشچیان خواند.

وی راه اندازی جایزه بین المللی فرشچیان و تشویق جوانان مستعد عرصه خوشنویسی و هنر در این مسیر و ثبت آثار دیجیتال و خلق آثار استاد را از دیگر اقدامات مطرح کرد.

وی با اشاره به اینکه مکتب فرشچیان را باید در

دروس دانش آموزان نهادینه کرد خاطرنشان کرد:

تعیین سر فصل ها بنام او و

نامگذاری فضاهای فرهنگی، راه اندازی موزه هنرهای معاصر استاد فرشچیان از دیگر برنامه ها است.

جمالی نژاد تداوم برگزاری نمایشگاه های جهانی و تشویق هنرمندان برای خلق اثر، جلوگیری از یک مکتب زنده و پویا و نشر گفتارها و انتقال مبانی فکری وی قابل پیگیری است