پیروزی نمایندگان تنیس ساحلی ایران در رقابت‌های جهانی تایلند

نمایندگان تنیس ساحلی ایران در هفته دوم مسابقات جهانی برابر حریفان خود به پیروزی دست یافتند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تنیس، در اولین بازی برگزار شده امیرعلی بنده نژاد و عرفان جوینده با بازیکنانی از تیم هند مواجه شدند که این دیدار با برتری ۶ بر صفر و ۶ بر یک تیم ایران همراه بود.

در دومین بازی فرهان و شهریار اههرزاد برابر تیمی از متشکل از بازیکنان روسیه و تایلند قرار گرفتند که این بازی در نهایت با برتری ۶-۱ و ۶-۴ نمایندگان کشورمان به پایان رسید.

در ادامه این مسابقات تیم سامی داوطلب و مهرزاد حدادیان نیز به مصاف تیمی از فرانسه رفتند که این دیدار با نتایج ۷-۶ و ۶-۰به سود ورزشکاران ایرانی پایان یافت.

همچنین یاسمن حیدری و عسل فرهبندنیا در هفته دوم این مسابقات برابر تیم استرالیا سید ششم جدول با رنک ۲۶۵ جهانی موفق به پیروزی با نتیجه ۲بر یک شدند و جواز صعود به مرحله بعدی این رقابت‌ها را کسب کردند.

گفتنی است رقابت‌های جهانی تنیس ساحلی به میزبانی تایلند و با حضور مدعیان جهانی این رشته در حالی برگزار می شود که دو تیم الف و ب از ایران و دو تیم نیز به صورت آزاد در این رویداد به میدان رفته‌اند.

