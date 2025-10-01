جزئیات ارائه «کارت امید مادر» برای حمایت از زنان

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری ستاد ملی جمعیت در خصوص کارت امید مادر و سومین رویداد جایزه ملی جوانی جمعیت با حضور مرضیه وحید دستجردی دبیر ستاد ملی جمعیت برگزار شد.
مرضیه وحید دستجردی در اولین نشست رسانهای این ستاد که با حضور اصحاب رسانه برگزار شد، اظهار کرد: امروز قصد داریم در مورد «کارت امید مادر» و «جایزه ملی جوانی جمعیت» با شما صحبت کنیم تا بتوانید این موضوعات را برای خانوادهها تبیین کنید.
وحید دستجردی در ادامه به «جایزه ملی جوانی جمعیت» اشاره کرد و گفت: این رویداد با هدف فرهنگسازی برای مسئله فرزندآوری برگزار میشود و رسانهها یکی از هفت گروه اصلی هستند که میتوانند در آن ثبتنام کنند.
وی از تمدید مهلت ثبتنام در این رویداد خبر داد و گفت: دبیرخانه ستاد ملی جمعیت، مهلت ثبتنام را تا دهم ماه جاری تمدید کرده است و حتی امروز و فردا نیز فرصت دارید تا اطلاعات خود را در سایت بارگذاری کنید.
دبیر ستاد ملی جمعیت با اشاره به برخی مشکلات پیشرو از جمله افزایش قیمت پوشک و سایر ملزومات کودک، بر لزوم توجه به نیازهای خانوادهها تأکید کرد و گفت: ما در دبیرخانه با تشکیل شورای اندیشهورزی و شورای علمی سعی در حل این مشکلات داریم.
مرضیه وحید دستجردی در ادامه نشست با اصحاب رسانه به تشریح جزئیات «کارت امید مادر» پرداخت.
اهداف و ویژگیهای کارت امید مادر
دبیر ستاد ملی جمعیت با اشاره به فشارهای اقتصادی بر خانوادهها، خاطرنشان کرد: برای کاهش دغدغههای اقتصادی خانوادهها، به دنبال طراحی کارت امید مادر رفتیم. این طرح در کشورهایی مانند سوئد، اسپانیا و روسیه تجربه موفقیتآمیزی داشته است.
وی ویژگیهای کلیدی این کارت را به شرح زیر برشمرد و گفت: یکی از موارد حمایت مالی هدفمند و مدیریتشده و مشخص به مادر و کودک، به جای طرحهای کلی و نامشخص بود.
عدالت محوری و فراگیری که شامل تمامی مادران در سراسر کشور، بدون محدودیت مرتبه تولد فرزند، محل سکونت یا نرخ باروری باشد در نظر گرفته شد.
وی افزود: تمرکز بر دو سال اول زندگی مسئله دیگری است که کمک به کاهش دغدغه اقتصادی خانوادهها در دو سال اول زندگی کودک که هزینهبر است و پایههای رشد کودک در آن شکل میگیرد، مد نظر قرار گرفت. از سوی دیگر تأمین کامل یا کمک به خرید ملزومات اساسی مورد نیاز کودک هم در نظر گرفته شده است.
وی با اشاره به تکریم شأن مادر بیان کرد: با توجه به زحمات و نقش راهبردی مادر در حفظ، تولد و مراقبت از کودک، این کمک مستقیماً به دست مادر میرسد. نگاه این طرح معطوف به مادر، کودک و خانواده و یک نگاه انسان محور است و یک رویکرد صرفاً کشوری نیست.
پشتوانه علمی طرح
وی با تأکید بر اهمیت سالهای اولیه زندگی کودک، اظهار داشت: بر اساس مطالعات علمی ۸۰ درصد رشد مغزی، ظرفیتهای عصبی و هوش کودک در دو سال اول شکل میگیرد. پایه سلامت جسمی، مهارتهای شناختی، حرکتی، زبانی و اجتماعی نیز در این دو سال بنا نهاده میشود.
دستجردی افزود: این طرح علاوه بر کمک مالی، به تقویت رابطه عاطفی مادر و کودک و تحکیم بنیاد خانواده کمک میکند. پیام اصلی کارت امید مادر این است که دولت در کنار خانوادهها، مادران و کودکان بهویژه در مناطق محروم است و نمادی از عدالتمحوری است.
جزئیات اجرایی و مصوبه کارت مادر
وی به روند تصویب این طرح اشاره کرد و گفت: پس از ارائه گزارشی در شورای عالی انقلاب فرهنگی در چهارم شهریور، این طرح مورد حمایت جدی اعضا و شخص رئیسجمهور قرار گرفت و در نهایت در تاریخ ۲۴ شهریور ۱۴۰۴ توسط ایشان به عنوان «مصوبه الزامات و راهکارهای بهبود وضعیت جمعیت کشور» امضا شد.
دستجردی بخش مربوط به کارت امید مادر در این مصوبه را اینگونه قرائت کرد: کلیه مادران باردار کشور که از تاریخ ۱/۱/۱۴۰۵ فرزند خود را به دنیا میآورند، مشمول دریافت کارت امید مادر خواهند بود. این کارت به مدت ۲۴ ماه شارژ و صرفاً برای تأمین بخشی از هزینههای ضروری شامل خوراک، پوشاک و ملزومات کودک اختصاص خواهد یافت.
وی در توضیح جزئیات پرداخت گفت: بر این اساس، تمامی مادرانی که از اول فروردین ۱۴۰۵ فرزندشان به دنیا بیاید (شامل دوقلو و چندقلوها)، ماهیانه مبلغ ۲ میلیون تومان به مدت ۲۴ ماه (دو سال) دریافت خواهند کرد. اعتبار این طرح در بودجه سال ۱۴۰۵ دیده شده است.
دبیر ستاد ملی جمعیت، با مقایسه سیاستهای کشورهای پیشرفته در زمینه حمایت از فرزندآوری، ابراز امیدواری کرد که این طرح گامی مؤثر در بهبود وضعیت اقتصادی خانوادهها و افزایش نرخ فرزندآوری باشد.
مرضیه وحید دستجردی در بخش دیگری از این نشست به تشریح جزئیات «جایزه ملی جوانی جمعیت» پرداخت.
شرکتکنندگان و فرآیند جایزه ملی جوانی جمعیت
دبیر ستاد ملی جمعیت با اعلام اینکه این جایزه در هفت گروه فعال خواهد بود، گفت: خانوادهها، سمنها، دستگاههای اجرایی، مدیران رسانهها، شرکتها و موسسات خصوصی، نخبگان و صاحبان آثار فیلم، هفت گروه شرکتکننده در این رویداد هستند.
وی افزود: وظیفه دبیرخانه، پایش و رصد دقیق فعالیتهای این گروهها و ارزیابی آنها از طریق کمیتههای تخصصی تشکیلشده است. به رتبههای اول تا سوم هر گروه، جوایزی اهدا خواهد شد.
زمان و مکان برگزاری رویداد
وحید دستجردی زمان برگزاری مراسم جایزه را اعلام و از رسانهها دعوت کرد: این جشنواره در ۲۴ آبان ماه، مصادف با روز ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، در سالن اجلاس سران برگزار خواهد شد.
خبر در حال تکمیل است...
نظر شما