  1. اقتصاد
  2. اقتصاد جهان
۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۲۴

افزایش ۳۵ درصدی تجارت ایران با اتحادیه اورآسیایی

افزایش ۳۵ درصدی تجارت ایران با اتحادیه اورآسیایی

امضای توافق تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اقتصادی اورآسیایی بلافاصله به افزایش ۳۵ درصدی تجارت بین دو طرف منجر شده است.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از تاس، آلکسی اورچوک، معاون نخست وزیر روسیه، اعلام کرد که امضای قرارداد تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اقتصادی اورآسیایی بلافاصله به افزایش ۳۵ درصدی تجارت بین دو طرف منجر شده است.

وی گفت: این قرارداد از ماه می اجرایی شده و ما در ماه جولای شاهد افزایش ۳۵ درصدی تجارت دو طرف بوده ایم؛ این یک رشد بسیار خوب است و نشان می دهد که این توافق توانسته بلافاصله موثر واقع شود.

این مقام روس این را هم گفت که یک توافق مشابه از سوی اتحادیه اروآسیایی و اندونزی در حال تدوین است و تا پایان سال نهایی خواهد شد.

اورچوک گفت: همه اقدامات لازم در این زمینه در جریان است و کشورهایی نظیر ازبکستان که نقش ناظر بر قراردادهای این اتحادیه را ایفا می‌کند، برای توسعه تجارت از این طریق از خود تمایل جدی نشان داده اند.

کد خبر 6607886
محمدحسین سیف اللهی مقدم

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها