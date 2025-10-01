به گزارش خبرگزاری مهر، سیر کاهشی تورم نقطه به نقطه در بازار اجاره مسکن که طی یک سال گذشته آغاز شده بود، در شهریورماه ۱۴۰۴ نیز ادامه یافت و بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، تورم اجاره واحدهای مسکونی به کمترین میزان خود در بیش از سه سال اخیر رسید.

مرکز آمار ایران امروز در گزارش «شاخص قیمت مصرف‌کننده» مربوط به شهریورماه ۱۴۰۴، اعلام کرد شاخص اجاره مسکن کشور در این ماه به عدد ۳۴۲.۸ واحد رسیده است.

بر اساس این گزارش، تورم ماهانه اجاره مسکن ۲.۸ درصد، تورم نقطه به نقطه ۳۴.۴ درصد و تورم سالانه این بازار ۳۷.۱ درصد ثبت شده است. از آنجا که قراردادهای اجاره در کشور عمدتاً به‌صورت یک‌ساله تنظیم می‌شوند، تورم نقطه به نقطه اجاره که بیانگر رشد اجاره‌بها نسبت به ماه مشابه سال قبل است، از اهمیت ویژه‌ای در قراردادهای جدید برخوردار است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد همه شاخص‌های مربوط به تورم اجاره مسکن در بازه‌های زمانی ماهانه، نقطه به نقطه و سالانه در شهریورماه امسال کمتر از تورم عمومی (شاخص کل قیمت مصرف‌کننده) بوده است.

مقایسه آماری نیز حاکی از آن است که میزان تورم اجاره در شهریورماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل در همه شاخص‌ها کاهش یافته است. سال گذشته، تورم ماهانه اجاره مسکن ۲.۹ درصد، تورم نقطه به نقطه ۴۲.۳ درصد و تورم سالانه ۴۱.۷ درصد بود که در شهریور ۱۴۰۴ به‌ترتیب به ۲.۸ درصد، ۳۴.۴ درصد و ۳۷.۱ درصد کاهش یافته است.