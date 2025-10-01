ساماندهی حریم تئاتر شهر به کجا رسید؟

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا نادعلی سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران، در خصوص هماهنگی‌های بین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با شهرداری تهران برای ساماندهی حریم تئاتر شهر، اظهار کرد: هفته گذشته در حاشیه آیین بزرگداشت استاد فریدون شهبازیان، دیداری با کوروش سلیمانی مدیر تئاتر شهر داشتیم و مقرر شد که در جلسه‌ای به طور مفصل و دقیق به ساماندهی حریم تئاتر شهر بپردازیم.

وی با اشاره به پیگیری‌های خود برای ساماندهی حریم تئاتر شهر در چهار سال گذشته افزود: شهردار منطقه ۱۱ و معاون هنری پیشین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز پیش از این مباحثی را در این خصوص مطرح کرده بودند و قرار شد ما هم جلسه‌ای با شهردار منطقه که خوشبختانه آمادگی لازم برای همکاری را اعلام کرده است، داشته باشیم.

نادعلی با بیان اینکه شهردار تهران نیز قول حمایت از این اقدام را داده است، یادآور شد: وزارت فرهنگ و ارشاد برای ساماندهی حریم تئاتر شهر به همیاری‌هایی نیاز دارد؛ پیش از این اقداماتی آغاز شده اما طرح و کارگاه ساختمانی آن نیمه‌کاره رها شده بود. برای تکمیل آن نیاز به کمک‌هایی وجود داشت و ما در مدیریت شهری هر حمایتی نیاز باشد، انجام خواهیم داد تا طرح به نتیجه برسد.

سخنگوی شورای شهر تهران همچنین تصریح کرد: محدوده تئاتر شهر از نقاط پر تردد شهر است که هم مردم و خانواده‌ها و هم هنرمندان از این فضا استفاده می‌کنند و ضرورت دارد که از حالت بدمنظر فعلی خارج شود. ما از ابتدای دوره تا امروز دغدغه این موضوع را داشتیم اما به این دلیل که دوستان در وزارت ارشاد طرح را آغاز کردند و از ما کمکی نخواستند، تصور بر این بود که طرح را به پایان می‌رسانند اما به نتیجه نرسید.

وی با تأکید بر اینکه حریم تئاتر شهر به نوعی جزء زیرساخت‌های شهری است، یادآور شد: ما از ابتدا طرحی را ارائه دادیم اما آن طرح را نپذیرفتند و طرح دیگری را شبیه طرح ما آغاز کردند. پس از آن با توجه به تغییر دولت، طرح نیمه‌کاره باقی ماند و با توجه به اینکه فضای پیرامونی تئاتر شهر با کارگاه ساختمانی که منظر مناسبی در این نقطه پرتردد ندارد، بسته شده ما در مدیریت شهری اعلام آمادگی کردیم که هرگونه همکاری را برای پایان اجرای آن انجام دهیم.