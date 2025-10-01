به گزارش خبرنگار مهر به نقل از نشریه لویدز انگلیس، بازار بینالمللی نفتکشها بر این باور است که فعالشدن مکانیزم ماشه توسط سه کشور اروپایی با فشار آمریکا، تأثیری فراتر از تحریمهای پیشین ایالات متحده نخواهد داشت. این اقدام که در پی گذشت ده سال از توافق هستهای ایران و گروه ۵+۱ و بازگشت برخی قطعنامههای سازمان ملل صورت گرفته، نگرانی تازهای در این صنعت ایجاد نکرده است.
منابع کشتیرانی معتقدند فشارهای فعلی بر بخش حملونقل نفت عملاً مشابه محدودیتهایی است که آمریکا پیشتر بهصورت یکجانبه اعمال کرده بود و از این رو، تغییر چشمگیری در نقلوانتقال محمولهها انتظار نمیرود.
بر پایه ارزیابیها، احتمال دارد ایران با توجه به تداوم تقاضای نفت از سوی چین، اقدام به افزایش ذخایر نفت شناور خود کند؛ موضوعی که بنا به این گزارش ارتباط مستقیمی با تحریمها ندارد. همچنین پیشبینی میشود فعالشدن مکانیزم ماشه تأثیری بر میزان واردات نفت چین از ایران نگذارد، چرا که روابط تجاری دو طرف طی سالهای گذشته تحت محدودیتهای مشابه ادامه یافته است.
مکانیزم ماشه که در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل گنجانده شده، ابزاری حقوقی برای بازگرداندن همه تحریمهای سازمان ملل علیه ایران در صورت ادعای نقض تعهدات برجامی است. این ابزار نخستینبار در سال ۲۰۲۰ از سوی آمریکا مطرح شد اما به دلیل خروج واشنگتن از برجام مورد پذیرش سایر اعضا قرار نگرفت. اکنون، با پیگیری سه کشور اروپایی و حمایت ایالات متحده، این روند دوباره فعال شده است. در حوزه نفتکشها، تجربه یک دهه گذشته نشان داده که حتی تحت فشار تحریمهای چندجانبه، تجارت نفت ایران بهویژه با شرق آسیا از طریق ناوگان سایه یا ذخایر شناور ادامه یافته و بازار جهانی حملونقل دریایی به چنین شرایطی عادت کرده است.
