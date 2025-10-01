  1. سیاست
احیای مدرسه تلویزیونی برای ترویج عدالت آموزشی

رئیس سازمان صداوسما گفت: به دنبال فعال کردن ظرفیت همکاری با وزارت آموزش و پرورش هستیم تا مدرسه تلویزیونی برای ترویج عدالت آموزشی احیا شود.

به گذاشت خبرنگار مهر، پیمان جبلی رئیس سازمان صدا و سیما در حاشیه جلسه امروز چهارشنبه هیئت دولت با حضور خبرنگاران در رابطه با ایجاد مدرسه تلویزیونی گفت: در گذشته و در دوران همه گیری کرونا رسانه ملی تجربه بسیار خوبی را با وزارت آموزش و پرورش، در استفاده از همه زیرساخت‌های رسانه ملی چه در شبکه آموزش و یا سایر شبکه‌ها داشت، لذا به دنبال فعال کردن این ظرفیت با همکاری وزارت آموزش و پرورش و برای بار مجدد هستیم تا مدرسه تلویزیونی برای ترویج عدالت آموزشی احیا شود.

رامین عبداله شاهی

