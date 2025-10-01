علم الهدی: لزوم پاسداری از ارزش های دینی و انقلابی

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید احمد علمالهدی صبح چهارشنبه در مراسم تجلیل و تکریم پیشکسوتان دفاع مقدس و و مقاومت استان خراسان رضوی که در تالار قدس آستان قدس رضوی برگزار شد، در آغاز سخنان خود با اشاره به روایتی از پیامبر اکرم (ص) اظهار کرد: یتیمی که از امام خویش منقطع شده، حتی از یتیمیِ مادری و پدری سختتر و مصیبتبارتر است.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی افزود: غیبت امام معصوم (ع) مجموعهای از نگرانیها و ابتلائاتی را ایجاد میکند که زندگی دینی و تصمیمگیریهای شرعی و روزمره مؤمنان را دچار سردرگمی میسازد، در همین راستا وظیفه مهم و سنگین آمادهسازی جامعه شیعی برای عبور از این دوران برعهده امامعسکری (ع) بوده است؛ ایشان با ایجاد تشکیلات و آموزشهایی، شیعیان را برای حفظ ولایتمداری و ادامه زندگی دینی بدون دسترسی مستقیم به امام آماده کردهاند.
وی بر این نکته تأکید کرد که «زندگی ولایتمدارانه بدون رهبری حجت امام زمان (ع) و ولی فقیه امکانپذیر نیست».
علم الهدی دفاع هشتساله را نمونهای عینی از مقاومتِ جامعهای توصیف کرد که در عین یتیمیِ رهبریِ مستقیم، توانست با ایستادگی و فداکاری مقابل قدرتهای جهانی بایستد و پیروز شود. همانگونه که کودک یتیم میبایست برای بقای خود مقاومت کند، مردم ایران در آغاز جنگ تحمیلی با کمبود امکانات و در مقابل ارتشی مجهز ایستادند و این ایستادگی آموزگار مقاومت برای نسلهای بعد شد.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی فتح خرمشهر را نقطهای محوری در تغییر نگرش جهانی نسبت به ایران دانست و ابراز کرد که پس از این پیروزی، نگاه جهان نسبت به جمهوری اسلامی متفاوت شد و سرنوشت نهایی جنگ رقم خورد.
وی این پیروزی را حاصل «تأیید و عنایات الهی» توصیف کرد و آن را نمونهای از تحقق قدرت الهی در میان مردم دانست و هشدار داد که دشمنان همواره در تلاشاند تا «گسست نسلی» ایجاد کنند و نسل امروز را از میراث دفاع مقدس جدا سازند؛ لذا تداوم روحیه مقاومت در میان نوجوانان و جوانان کنونی نشان میدهد که این گسست رخ نداده و آموزههای دفاع مقدس به نسلهای بعد منتقل شده است.
علم الهدی فعالیتهای فرهنگی، یادوارهها و کنگرههای شهدا را مؤثرترین راهکارها برای حفظ این پیوند معرفی کرد و از همه دستاندرکاران این برنامهها تشکر کرد.
