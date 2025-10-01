خط و نشان وزیر جنگ رژیم صهیونیستی برای ساکنان غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز، یسرائیل کاتز وزیر جنگ رژیم صهیونیستی بار دیگر به ساکنان شهر غزه هشدار داد و خواستار تخلیه فوری این شهر شد.

وی مدعی شد که ارتش اشغالگر رژیم صهیونیستی درصدد تشدید محاصره شهر غزه به منظور نابودی حماس است؛ هدفی که پس از گذشت دو سال از جنگ و جنایات همه جانبه، اشغالگران از دستیابی به آن عاجز و ناتوان ماندند.

کاتس ادعا کرد: این آخرین فرصت برای ساکنان غزه است که مایل به خروج به سمت جنوب هستند. ارتش هم اکنون در حال تکمیل کنترل محور نتساریم تا ساحل غزه است تا این شهر را به طور کامل محاصره و منزوی کند و شمال و جنوب غزه را از یکدیگر جدا کند. محاصره اطراف شهر غزه تشدید خواهد شد. این آخرین فرصت برای ساکنان غزه است که به سمت جنوب بروند و هر آنکه در شهر بماند تروریست و حامی تروریست قلمداد خواهد شد.

وی مدعی شد: ارتش برای همه احتمالات آماده است و عزم جدی برای تداوم عملیات تا بازگشت همه اسیران و خلع سلاح حماس به عنوان مقدمه ای برای پایان جنگ دارد.

لازم به ذکر است که علیرغم تهدیدات مکرر اشغالگران اسرائیلی، صدها هزار نفر از ساکنان شهر غزه همچنان در این شهر حضور دارند و حاضر به ترک آن نیستند.