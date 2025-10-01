«استکبار جهانی» عامل اصلی تهدیدات امنیتی و اقتصادی در منطقه

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد موحدی‌آزاد ظهر چهارشنبه در مراسم تودیع و معارفه دادستان مرکز استان گلستان، در سخنانی تأمل‌برانگیز به تحلیل خطرات «استکبار» پرداخت و آن را عامل بسیاری از مشکلات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در سطح جهانی دانست.

وی با اشاره به مفاهیم قرآنی و تاریخی، استکبار را یک روحیه منفی دانست که باعث بی‌عدالتی، درگیری‌ها و جنایت‌ها می‌شود.



موحدی‌آزاد در ادامه افزود: بسیاری از کسانی که در طول تاریخ به قدرت و ثروت دست یافتند، از آن برای اعمال ظلم و استکبار علیه دیگران استفاده کردند.

وی به آیات قرآنی اشاره کرد و گفت: در این آیات خداوند از مستکبرین به‌عنوان کسانی که به بندگانش ظلم می‌کنند یاد می‌کند و نمونه‌های تاریخی مانند قارون و فرعون را بیان کرد که نشان‌دهنده آثار منفی خودبزرگ‌بینی در جامعه است.

تاکید دادستان کل کشور بر دخالت‌های خارجی در منطقه

دادستان کل کشور همچنین بر نقش بیگانگان و دخالت‌های خارجی در کشورهای منطقه تأکید کرد و از تلاش‌های کشورها برای مقابله با سلطه استکباری سخن گفت.

وی اظهار کرد: امید است ملت‌های منطقه، همچون یمن، بتوانند از حمایت‌های خارجی رهایی یافته و به استقلال واقعی دست یابند.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران در طول تاریخ نشان داده است که در مقابل استکبار ایستاده و هیچ‌گاه در برابر تهدیدات خارجی عقب‌نشینی نکرده است. ما توانستیم قدرت‌های بزرگ را در جنگ هشت‌ساله و دیگر چالش‌ها شکست دهیم و اکنون در برابر تهدیدات جدید نیز همچنان با صبر و مقاومت ایستاده‌ایم.

نقش رهبری مقتدر در مقابله با تهدیدات جهانی

موحدی‌آزاد در ادامه بر اهمیت رهبری صالح و مقتدر برای مقابله با این تهدیدات جهانی تأکید کرد و گفت: رهبر جمهوری اسلامی، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، با رهبری خردمندانه و دلسوزانه، به ملت ایران نشان داده‌اند که در سخت‌ترین شرایط نیز می‌توان ایستاد و مقاومت کرد.

دادستان کل کشور همچنین به روحیه قوی و همکاری بی‌وقفه مسئولان در زمان‌های بحرانی اشاره کرد و گفت: در دفاع مقدس، حتی وقتی کشور مورد بمباران و حملات شدید قرار گرفت، مسئولان و مردم تحت رهبری مقام معظم رهبری ایستادند و از تمام قدرت خود برای دفاع از کشور استفاده کردند.

در ادامه موحدی‌آزاد، با اشاره به ویژگی‌های مدیریتی مهدی رزاقی‌نژاد، وی را فردی جوان، فاضل و انقلابی دانست و انتخاب وی را مطابق با منویات مقام معظم رهبری و قوانین قضائی کشور عنوان کرد.

موحدی‌آزاد با تشکر از گزارش‌های ارائه‌شده توسط دادستان سابق گلستان و سخنان استاندار، از همکاری‌های مشترک بین دستگاه قضائی و اجرایی استان تقدیر کرد و گفت: انتخاب رزاقی‌نژاد، نتیجه مشورت‌های دقیق و بررسی‌های همه‌جانبه است که در آینده نزدیک نتایج مثبتی به همراه خواهد داشت.

وی در ادامه به دادستان جدید گلستان توصیه‌هایی درخصوص وظایف مهم دستگاه قضائی در استان کرد و گفت: یکی از اولویت‌های مهم امروز دستگاه قضائی، کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها است. دادستان‌ها باید نظارت دقیقی بر ساماندهی زندانیان داشته باشند و از معافیت‌های قانونی و عفوهای معیاری برای آزادسازی زندانیان در صورت امکان استفاده کنند.

وی در خصوص نظارت بر اجرای احکام قطعی گفت: قضات باید به اجرای دقیق و به‌موقع احکام قطعی و تصمیمات دادگاه‌ها توجه کنند و از هیچ‌گونه اهمال و تأخیری در این زمینه اجتناب کنند.

دادستان کل کشور با اشاره به نظارت بر اموال تملیکی و انبارها، افزود: نظارت دقیق بر پارکینگ‌ها، انبارهای اموال تملیکی و گمرکات به‌ویژه در این دوره حساس، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. هر گونه سهل‌انگاری در این زمینه می‌تواند موجب مشکلات جدی در فرآیندهای قضائی شود.

موحدی آزاد با اشاره به مقابله با جنگ روانی دشمن در فضای مجازی، اظهار کرد: یکی از تهدیدات جدی در دنیای امروز، جنگ روانی در فضای مجازی است که دشمنان ملت ایران با استفاده از آن تلاش می‌کنند بین مسئولان و مردم تفرقه بیندازند. دادستان‌ها باید با همکاری نیروهای امنیتی و اطلاعاتی، فضای مجازی را تحت نظارت دقیق قرار دهند.

دادستان کل کشور همچنین از همکاری گسترده دادستان‌ها با سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن‌ها) در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، به‌ویژه در مناطق محروم و آسیب‌دیده از آسیب‌های اجتماعی، تقدیر کرد و افزود: همکاری با سمن‌ها در شناسایی محله‌های آسیب‌پذیر و حمایت از برنامه‌های آموزشی و فرهنگی، گامی مهم در ارتقای امنیت و سلامت جامعه است.

وی در بخشی دیگر از سخنانش به موضوعات حقوق عمومی، از جمله نظارت بر بازار و ارزاق عمومی، اشاره کرد و از دادستان‌ها خواست تا بر قیمت و کیفیت کالاهای اساسی نظارت بیشتری داشته باشند. حضور مؤثر و سریع دستگاه قضائی در این عرصه می‌تواند در جلوگیری از فساد و سوءاستفاده در توزیع کالاهای یارانه‌ای بسیار تأثیرگذار باشد.

دعوت به وحدت و انسجام برای مقابله با چالش‌ها

موحدی‌آزاد ضمن ابراز امیدواری از موفقیت دادستان جدید گلستان، تأکید کرد: دستگاه قضائی همواره در خط مقدم خدمت به مردم و حمایت از حقوق عامه قرار دارد.

وی از همه دستگاه‌ها خواست تا با وحدت و انسجام بیشتر، به مقابله با چالش‌های اجتماعی و قضائی پرداخته و از هیچ تلاشی برای حفظ امنیت و سلامت جامعه دریغ نکنند.



