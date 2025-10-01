ساروقیان: ۷۳ نیرو از شهرداری کاشان در مشهد اردهال فعال هستند

ابوالفضل ساروقیان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بخش‌‎های مختلف شهرداری کاشان در مراسم قالیشویان مشهد اردهال به ارائه خدمت می‎پردازند، اظهار کرد: از حداکثر تجهیزات موجود برای برگزاری هر چه بهتر این مراسم استفاده می کنیم.

وی ابراز کرد: تجهیزات و امکانات نظیر ۷۳ نفر نیروی اجرایی، خدماتی، عملیاتی، امدادی و حمل و نقل و همچنین ۳۳ دستگاه خودرو، ماشین آلات و موتورسیکلت برای این مراسم سنتی و مذهبی فعالیت خواهند کرد.

شهردار کاشان با اشاره به آمادگی همه‌جانبه مدیریت شهری برای برگزاری شایسته مراسم قالیشویان مشهد اردهال تصریح کرد: مجموعه‌ای از اقدامات شامل پاکسازی و تنظیف، خدمات حمل‌ونقل عمومی، حمل و نقل و ترافیک، ایجاد نظم عبور و مرور و تبلیغات محیطی در دستور کار قرار گرفته است.

وی به استقرار نیروهای مقابله با سد معبر اشاره کرد و افزود: ۱۵ مأمور انضباط شهری به همراه سه دستگاه خودرو مزدا و سه موتورسیکلت در محدوده مراسم حضور خواهند داشت.

ساروقیان همچنین از اختصاص ناوگان حمل‌ونقل عمومی به زائران و شرکت‌کنندگان خبر داد و توضیح داد: ۹ دستگاه اتوبوس و پنج دستگاه ون در روزهای پنجشنبه و جمعه آینده برای جابه‌جایی زائران به ارائه خدمت می‌پردازند.

وی گفت: ۲۰ نیروی تنظیف معاونت خدمات شهری و محیط زیست شهرداری نیز از ظهر چهارشنبه تا عصر شنبه در مشهد اردهال حضور دارند تا عملیات پاکسازی و آماده‌سازی محیط پیش از مراسم و همچنین تنظیف پس از حضور عزاداران را انجام دهند.

شهردار کاشان آماده‌باش کامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی را یادآور شد و افزود: ۲۰ نیروی عملیاتی به همراه تجهیزات کامل و ۹ دستگاه خودرو سبک و سنگین اطفای حریق، مسئولیت تأمین ایمنی مراسم را برعهده دارند.

وی همچنین اضافه کرد: دو دستگاه تانکر آب و یک جرثقیل برای آب‌پاشی، جابه‌جایی دال‌های بتنی و انسداد مسیرها توسط اداره خدمات موتوری معاونت خدمات شهری و محیط زیست شهرداری به‌منظور ایجاد نظم و آماده‌سازی محدوده برگزاری مراسم به کار گرفته می‌شوند.

ساروقیان به اجرای طرح های ترافیکی به منظور مدیریت ترافیک و همچنین ساماندهی عبور و مرور اشاره کرد و نصب و اجرای علایم و تجهیزات ترافیکی را در این زمینه را یادآور شد.

وی از اجرای تبلیغات محیطی با محوریت پاسداشت حضرت سلطانعلی بن امام محمد باقر (ع) و اعلام مراسم قالیشویان در نقاط مختلف شهر توسط مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری کاشان نیز خبر داد.