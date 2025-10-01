ورمقانی: تنها ۶ درصد از سهمیه تجارت مرزی کردستان جذب شده است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر ورمقانی بعدازظهر چهارشنبه در جلسه کمیسیون قاچاق کالا و ارز استان، چهار محور اصلی جلسه را شامل مشکلات مرز باشماق، تأمین دستگاه ایکس‌ری، سهمیه سوخت کشاورزان و اجرای قانون جدید تجارت مرزی اعلام کرد و درباره مشکلات مرز باشماق گفت: اقدامات زیرساختی با پیشرفت بالای ۷۰ درصدی در حال انجام است و تلاش می‌شود تا پیش از آغاز فصل سرما، پروژه‌ها به بهره‌برداری برسند.

ورمقانی درباره تأمین دستگاه ایکس‌ری نیز افزود: همچنان یکی از دغدغه‌های اصلی در مرز، نبود دستگاه‌های پیشرفته بازرسی است‌ودو متقاضی برای این موضوع اعلام آمادگی کرده‌اند و پیگیری‌های لازم در حال انجام است.

سهمیه سوخت کشاورزان تامین می‌شود

معاون سیاسی، امنیتی و امور اجتماعی استاندار کردستان به موضوع کاهش سهمیه سوخت کشاورزان اشاره کرد و گفت: سال گذشته ۳۰ میلیون لیتر سوخت برای فصل پاییز کشاورزان استان تخصیص یافته بود، اما امسال این عدد به ۲۲.۵ میلیون لیتر کاهش یافته که این کاهش از سوی مرکز برای کل کشور اعمال شده، نه فقط کردستان. با این حال، به کشاورزان اطمینان داده می‌شود که سهمیه آنان در قالب یک بازه ۵۵ روزه تأمین خواهد شد و نگرانی از بابت ضایع شدن حق آن‌ها وجود ندارد.

ورمقانی با بیان اینکه تاکنون کشاورزان به دلیل نگرانی‌ها در سامانه ثبت‌نام نکرده‌اند، اظهار کرد: شرکت نفت و جهاد کشاورزی موظف هستند کشاورزان را برای ثبت‌نام در سامانه متقاعد کنند تا امکان تخصیص سهمیه فراهم شود.

وی همچنین به موضوع پیمایش و نصب GPS روی ماشین‌آلات کشاورزی اشاره کرد و گفت: برخی استان‌ها این روش را اجرا کرده‌اند و نتایج متفاوتی به دست آمده، اما اصل ضرورت نظارت و کنترل سوخت کشاورزی پذیرفته شده است، هرچند تفاوت شرایط زمین‌های کشاورزی در کردستان باید در اجرای این طرح مدنظر قرار گیرد.

کردستان از پیشگامان اجرای قانون تجارت مرزنشینان

معاون استاندار کردستان همچنین به تأخیر در اجرای قانون جدید تجارت مرزی پرداخت و گفت: با وجود آنکه استان کردستان از پیشگامان پیشنهاد اجرای این طرح بوده، تاکنون تنها ۶ درصد از سهمیه ۵۴۰ میلیون دلاری آن جذب شده است و علیرغم انتظار بالا، هنوز نیازمند برنامه‌ریزی و هماهنگی بیشتر در سطح شهرستان‌ها و با مشارکت بخش خصوصی و کارگزاران هستیم.

وی خواستار معرفی کارگزاران بیشتر از سوی فرمانداران شد و گفت: برخی پیشنهاد داده‌اند که تمام واحدهای تولیدی استان نیز وارد فرآیند تجارت مرزی شوند تا استفاده حداکثری از ظرفیت این قانون صورت گیرد.

ورمقانی با اشاره به لزوم برگزاری همایش مقابله با قاچاق کالاهای آسیب‌زا برای سلامت مردم، اظهار کرد: این همایش که در سال‌های گذشته به دلایل مختلف به تعویق افتاده، قرار است تا پایان مهرماه برگزار شود و لازم است تمام دستگاه‌های اجرایی مرتبط، به‌ویژه حوزه بهداشت و درمان، نهایت همکاری را داشته باشند.