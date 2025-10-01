درخواست حماس برای اصلاح برخی مفاد طرح ترامپ از جمله خلع سلاح

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، خبرگزاری فرانسه به نقل از یک منبع نزدیک به جنبش حماس گزارش داد که این جنبش خواهان اصلاح برخی از مفاد طرح ترامپ از جمله خلع سلاح است.

این موضع‌گیری حماس در حالی است که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی اذعان کرد که طرح ارائه شده از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای پایان دادن به جنگ غزه به نفع این رژیم است.

وی در جریان نشست کابینه گفت که توافقات حاصل شده با ترامپ از جمله سازوکار خلع سلاح مقاومت فلسطین و عدم مشارکت تشکیلات خودگردان در اداره نوار غزه به نفع تل آویو است.

باید تأکید کرد که طرح جانبدارانه ترامپ در راستای افزایش حمایت های آمریکا از رژیم صهیونیستی و خلع سلاح مقاومت بدون اشاره به امکان تشکیل کشور فلسطین ارائه شده است.