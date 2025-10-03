اولین پیروزی مس با خطیبی؛ شاگردان دقیقی دست خالی کرمان را ترک کردند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال مس رفسنجان و پیکان در هفته ششم رقابت های لیگ برتر امروز جمعه ۱۱ مهر و از ساعت ۱۷ و با قضاوت وحید زمانی در ورزشگاه شهدای مس رو در روی هم قرار گرفتند که ابن بازی با نتیجه ۲ بر صفر به سود مسی ها خاتمه یافت تا رسول خطیبی اولین پیروزی خود در فصل جدید را کسب کند.

پیکان که میهمان این بازی بود دو موقعیت گلزنی در ۴۵ دقیقه ابتدایی داشت اما هیچ یک تبدیل به گل نشد تا جدال شاگردان سعید دقیقی با رسول خطیبی بدون گل در نیمه نخست گلی به همراه نداشته باشد.

در نیمه دوم دیدار تیم‌های مس رفسنجان و پیکان، بازی با انگیزه‌ای بالا از سوی دو تیم آغاز شد. در اولین حمله تیم مس، در دقیقه ۴۶، آرمان رمضانی روی پاس دقیق ماتئوس کاستا موفق شد دروازه پیکان را باز کند و گل اول را برای تیمش به ثمر برساند. این گل باعث افزایش انگیزه شاگردان مس رفسنجان شد و آنها با حملات سازمان‌یافته فشار بیشتری روی خط دفاعی پیکان ایجاد کردند.

در دقیقه ۵۸، سامان نریمان‌جهان با یک پاس هوشمندانه زمینه‌ساز گل دوم تیم مس شد و مهدی شریفی با یک ضربه دقیق گل دوم را وارد دروازه پیکان کرد. این نتیجه تا پایان بازی حفظ شد و مس رفسنجان موفق شد با کسب این پیروزی سه امتیازی، امتیاز خود را به عدد ۵ برساند، در حالی که پیکان با همان ۷ امتیاز قبلی باقی ماند.