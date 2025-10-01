  1. استانها
  2. اردبیل
۹ مهر ۱۴۰۴، ۲۲:۳۲

مجردی: پارس‌آباد میزبان سفر معاونان وزرا می‌شود

مجردی: پارس‌آباد میزبان سفر معاونان وزرا می‌شود

اردبیل - معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهرستان پارس آباد از سفر نائب رئیس مجلس و معاونان وزرا به پارس‌آباد خبر داد.

سلمان مجردی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: شهرستان پارس‌آباد صبح پنجشنبه دهم مهرماه میزبان نائب رئیس مجلس شورای اسلامی، مجمع نمایندگان استان اردبیل، بیش از ۱۲ معاون وزیر و ۱۷ مدیرکل استان خواهد بود.

وی گفت: در جریان این سفر، برنامه‌های متعددی از جمله بازدید از طرح توسعه فرودگاه پارس‌آباد، مجتمع دامپروری شرکت کشت و صنعت مغان، جاده سربند به مشگین از توابع شهرستان پارس‌آباد، سد دیکداش در شهرستان اصلاندوز و بازدید از گمرک و منطقه آزاد بیله‌سوار انجام خواهد شد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهرستان پارس آباد گفت: در پایان این سفر، جلسه جمع‌بندی با حضور مسئولان در فرمانداری پارس‌آباد برگزار خواهد شد و میهمانان پارس آباد را به مقصد تهران ترک خواهند کرد.

کد خبر 6608784

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها