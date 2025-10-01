سلمان مجردی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: شهرستان پارسآباد صبح پنجشنبه دهم مهرماه میزبان نائب رئیس مجلس شورای اسلامی، مجمع نمایندگان استان اردبیل، بیش از ۱۲ معاون وزیر و ۱۷ مدیرکل استان خواهد بود.
وی گفت: در جریان این سفر، برنامههای متعددی از جمله بازدید از طرح توسعه فرودگاه پارسآباد، مجتمع دامپروری شرکت کشت و صنعت مغان، جاده سربند به مشگین از توابع شهرستان پارسآباد، سد دیکداش در شهرستان اصلاندوز و بازدید از گمرک و منطقه آزاد بیلهسوار انجام خواهد شد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهرستان پارس آباد گفت: در پایان این سفر، جلسه جمعبندی با حضور مسئولان در فرمانداری پارسآباد برگزار خواهد شد و میهمانان پارس آباد را به مقصد تهران ترک خواهند کرد.
