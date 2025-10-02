  1. استانها
  2. بوشهر
۱۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۰۲

وزیر راه و شهرسازی: زیرساخت‌های مجتمع بندری نگین توسعه می‌یابد

بوشهر- وزیر راه و شهرسازی از توسعه زیرساخت‌ها در مجتمع بندری نگین در بوشهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرزانه صادق مالواجرد صبح پنجشنبه در ادامه برنامه‌های خود در استان بوشهر از وضعیت توسعه زیرساخت‌ها در مجتمع بندری نگین و اجرایی شدن پروژه برق‌رسانی به مجتمع بندری نگین خبر داد.

وزیر راه و شهرسازی توسعه اقتصاد دریا محور را یکی از اولویت‌های مهم دانست و بر لزوم توسعه زیرساخت‌های بندری در بوشهر تاکید کرد.

در این بازدید مسئولان استان بوشهر ضمن تشریح وضعیت طرح‌ها و پروژه‌های بندری در استان بر اهمیت و ضرورت تکمیل این طرح‌ها تاکید کردند.

بندر بوشهر یکی از مهمترین نقاط ورود و خروج کالا در سطح کشور است.

