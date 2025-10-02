به گزارش خبرنگار مهر، فرزانه صادق مالواجرد صبح پنجشنبه در ادامه برنامههای خود در استان بوشهر از وضعیت توسعه زیرساختها در مجتمع بندری نگین و اجرایی شدن پروژه برقرسانی به مجتمع بندری نگین خبر داد.
وزیر راه و شهرسازی توسعه اقتصاد دریا محور را یکی از اولویتهای مهم دانست و بر لزوم توسعه زیرساختهای بندری در بوشهر تاکید کرد.
در این بازدید مسئولان استان بوشهر ضمن تشریح وضعیت طرحها و پروژههای بندری در استان بر اهمیت و ضرورت تکمیل این طرحها تاکید کردند.
بندر بوشهر یکی از مهمترین نقاط ورود و خروج کالا در سطح کشور است.
