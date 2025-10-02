به گزارش خبرنگار مهر، مراد یگانه صبح پنجشنبه در دیدار با جمعی از ایلات و طوایف شهرستان با اعلام خبر آماده‌سازی کامل زیرساخت‌های مرز رسمی چیلات، تحقق این مطالبه تاریخی مردم را نوید داد و آن را گامی بلند در مسیر توسعه منطقه خواند.

یگانه اظهار داشت: تمروز شاهد تحقق یکی از مهم‌ترین و دیرینه‌ترین مطالبات مردم شریف دهلران هستیم. بازگشایی این مرز نقش محوری و مهمی در توسعه همه‌جانبه‌ی منطقه در ابعاد اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی ایفا خواهد کرد و می‌تواند دهلران را به یکی از قطب‌های فعال مرزی کشور تبدیل کند.

وی ضمن قدردانی از تلاش‌های مستمر صورت‌گرفته، افزود: بدون شک، فراهم شدن شرایط کنونی و به ثمر نشستن بازگشایی مرز چیلات، حاصل تلاش‌های مسئولان دلسوز از دولت‌های گذشتگان تا کنون است که جای تقدیر و تشکر فراوان دارد.

فرماندار ویژه دهلران با اشاره به رویکرد دولت کنونی تأکید کرد: دولت چهاردهم، استفاده حداکثری از ظرفیت مرز برای توسعه مناطق مرزی کشور را در دستور کار قاطع خود قرار داده و نگاه ویژه‌ای به این حوزه دارد تا شاهد رونق اقتصادی در مناطق کمتر برخوردار باشیم.

یگانه در تشریح اقدامات زیرساختی انجام‌شده، تصریح کرد: خوشبختانه، تمامی زیرساخت‌های لازم برای بازگشایی و فعالیت مرز چیلات فراهم شده است. در این راستا، راه دسترسی مناسب، تأمین فیبر نوری برای ارتباطات پایدار، و همچنین فراهم‌سازی آب شرب در نقطه مرزی چیلات تکمیل و آماده بهره‌برداری است. ما آمادگی کامل را برای آغاز فعالیت رسمی این دروازه جدید توسعه داریم.