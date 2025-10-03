به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، سریال «پیکی بلایندرز» به سفارش نتفلیکس در ۲ فصل جدید ساخته میشود و تهیهکننده اجرایی آن کسی نیست جز: کیلین مورفی.
گفته شده سفارش ساخت سریال «پیکی بلایندرز» به نویسنده و خالق این سریال محبوب یعنی استیون نایت داده شده است. این سفارش از سوی نتفلیکس و بیبیسی شامل ۲ فصل جدید، قرار است ماجرای این خانواده را در بریتانیای سال ۱۹۵۳ دنبال کند. درباره بازیگران ۲ فصل جدید فعلاً اطلاعاتی منتشر نشده، اما کیلین مورفی، ستاره اصلی «پیکی بلایندرز»، به عنوان تهیهکننده اجرایی در این سریال حضور خواهد داشت.
در شرح داستان آمده: بیرمنگام پس از بمباران شدید در جنگ جهانی دوم، در حال ساختن آیندهای بهتر از بتن و فولاد است. در دوره جدید سریال «پیکی بلایندرز» استیون نایت، رقابت برای تصاحب پروژه عظیم بازسازی بیرمنگام را به رقابتی بیرحمانه با ابعاد افسانهای بدل میکند. رقابت در شهری با فرصتها و خطرات بیسابقه با خانواده شلبی که درست در قلب خونین آن قرار دارد.
فیلمبرداری ۲ فصل جدید در بیرمنگام انجام میشود.
نایت با انتشار بیانیهای گفت: از فصل جدید داستان «پیکی بلایندرز» بسیار هیجانزدهام. این فصل دوباره ریشه در بیرمنگام خواهد داشت و داستان شهری را روایت خواهد کرد که از خاکستر حملهای برقآسای برمیخیزد. نسل جدید شلبیها سکان را به دست گرفتهاند و سفری جهنمی خواهد بود.
این ۲ فصل جدید شامل ۶ قسمت ۶۰ دقیقهای خواهد بود. این در حالی است که «پیکی بلایندرز» اوایل سال ۲۰۲۶ در قالب یک فیلم سینمایی با عنوان «مرد جاودانه» سریال را ادامه میدهد. در این فیلم کیلین مورفی در کنار استیون گراهام، ربکا فرگوسن، تیم راث و بری کیوگان، نقشهای اصلی را بازی میکنند. فیلمنامه توسط نایت نوشته شده و تام هارپر، کارگردان سریالهایی چون «اینجا انگلستان ۸۶ است»، «زن سیاهپوش: فرشته مرگ» و چندین قسمت از «پیکی بلایندرز»، کارگردانی آن را انجام داده است.
