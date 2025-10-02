  1. استانها
سبزه زاری: دمای خوزستان افزایش می‌یابد

اهواز ـ مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت از فردا افزایش دمای ۱ تا ۳ درجه دما در استان را شاهد خواهیم بود.

محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: براساس آخرین بررسی نقشه های پیش یابی هواشناسی، طی امروز سرعت وزش باد در مناطق غربی، جنوبِ غربی و تا حدودی بخش های مرکزی استان در حد متوسط و همراه با تندبادهای لحظه ای خواهد بود؛ لذا احتمال برخاستن گردوخاک های محلی و موقتی در این مناطق وجود دارد.

وی با بیان اینکه طی امروز روند تغییرات دما نسبت به دیروز کاهش ۱ تا ۳ درجه ای دارد، گفت: از فردا تا روز یکشنبه افزایشی (۱ تا ۳ درجه) خواهد بود.

به گفته مدیرکل هواشناسی خوزستان، شمال خلیج فارس تا اواسط وقت فردا مواج خواهد بود.

سبزه زاری با اعلام اینکه در شبانه روز گذشته رامشیر، بندرماهشهر و امیدیه با دمای ۴۲.۴ درجه و ایذه با دمای ۱۵.۲ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم ترین وخنک ترین نقاط استان گزارش شده اند، تصریح کرد: همچنین اهواز به بیشینه دمای ۴۱ درجه و کمینه دمای ۲۳.۸ درجه سانتیگراد رسیده است.

