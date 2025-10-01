وجود بیش از ۳۰۹۹ ناشنوا در استان؛لزوم توجه و رفع مشکلات معلولان

به گزارش خبرنگار مهر، یداله رحمانی ظهر چهارشنبه در آیین گرامیداشت ۹ مهر روز جهانی معلولان با تبریک این روز و میلاد امام حسن عسکری (ع) یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی بهویژه دو هزار شهید استان را زنده نگه داشت و بر ضرورت تبعیت از آرمانهای شهدا تأکید کرد.
وی هفته ناشنوایان را فرصتی برای بررسی مشکلات و تجلیل از این قشر دانست و بیان کرد: این هفته فرصت ارزشمندی برای مرور مسائل و مشکلات این عزیزان و تجلیل از آنها است.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد ابراز کرد: ناشنوایان با وجود محدودیت در حس شنوایی، همچون سایر افراد جامعه زندگی میکنند و در بسیاری از عرصهها، حتی گاهی فراتر از افراد عادی، افتخارآفرینی میکنند.
وی افزود: آنها در عرصههای هنری و ورزشی نیز نمونههای درخشانی از توانمندیها را دارند و شاهد بودیم به چه زیبایی سرود اجرا کردند.
رحمانی ابراز کرد: باید در برابر حکمت الهی سر تعظیم فرود آوریم چرا که اگر خداوند متعال محدودیتی در یکی از جنبههای وجودی فردی قرار داده، این امکان را فراهم میسازد تا آن فرد در سایر عرصهها از ظرفیتها و تواناییهای خود بهره بیشتری ببرد.
وجود بیش از ۲۷ هزار معلول در استان
وی با اشاره به آمار معلولان استان گفت: بیش از ۲۷ هزار و ۶۶۰ معلول تحت پوشش اداره کل بهزیستی استان هستند که از این تعداد ۳ هزار و ۹۹ نفر ناشنوا یا کمشنوا هستند.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد افزود: جامعه آماری ناشنوایان، دارای بیش از ۱۲۲ ورزشکار سازمانیافته است و خانم نهال زکیزاده دارنده مدال طلای مسابقات کاراته کشوری و مدال نقره مسابقات جهانی، احسان حدادی قهرمان رشته دوومیدانی در مسابقات کشوری سال ۱۴۰۲، دارنده مدال برنز آسیایی و قهرمان در رشته دوی استان و سید اسماعیل دژه دارای ۹ مدال جهانی و آسیایی، قهرمان فوتسال ناشنوایان در ایتالیا ۲۰۲۵، دارنده مدال طلا المپیک زمستانی ناشنوایان ۲۰۲۴، قهرمان پنجمین دوره مسابقات فوتسال قهرمانی جهان در برزیل ۲۰۲۳، قهرمان مسابقات آسیایی در سالهای ۲۰۱۸ و ۲۰۱۵ و چندین قهرمانی دیگر است.
وی تصریح کرد: باید درک کنیم که این عزیزان با خلاقیت و پشتکاری و با همراهی خانوادهها، مربیان و مسئولان به چنین موفقیتهای درخشانی دست یافتهاند و باید قدر این سرمایههای انسانی را بدانیم و دهها اسماعیل دژه، احسان حدادی و نهال زکیزاده پرورش دهیم.
رحمانی ابراز کرد: در کنار این ورزشکاران باید از سردار پاریاد مربی تیم ملی فوتسال و فوتبال ناشنوایان کشور بودند و دارنده چهار مدال طلای مسابقات آسیایی، جام جهانی و قهرمانی آسیا تجلیل کنیم.
وی بیان کرد: هماکنون جوانان و نخبگان استان در سطوح مدیریت کلان کشور حضوری فعال و تاثیرگذار دارند و حدود ۶۰ ملیپوش هم در رشتههای مختلف برای ایران اسلامی افتخارآفرینی میکنند.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با تاکید بر اینکه، اداره کل بهزیستی استان بیشتر نیازمندیهای این افراد را پوشش داده و حمایتهای لازم را داشته باشد، گفت: حل مشکلات و ارتقای توانمندیها مورد توجه بهزیستی باشد و در صورت نیاز به تامین منابع ملی مکاتبات و پیگیریهای لازم انجام میشود.
وی خطاب به مدیرکل بهزیستی استان گفت: در راستای تحقق شعار سال و شعار هفته ناشنوایان، برنامه و تلاش ویژهای برای توسعه و ترویج زبان اشاره در استان صورت گیرد تا مسائل و نیازهای آنان را بهتر درک کرده و در رفع آنها بکوشیم.
استاندار در این مراسم از ناشنوایان افتخارآفرین در رشتههای هنری، ورزشی و سایر حوزهها تجلیل کرد.
