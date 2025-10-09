به گزارش خبرنگار مهر،حجت الاسلام والمسلمین محمد جعفرزاده صبح پنجشنبه با حضور در اداره پست شهرستان اصلاندوز ، با انتقاد از کمبود امکانات در این شهرستان، اظهار کرد: ساختمان و خدمات‌رسانی اداره پست شهرستان وضعیت مناسبی ندارد.

وی با اشاره به اهمیت خدمات پستی در زندگی روزمره مردم و کسب‌وکارها، افزود: وضعیت کنونی ساختمان اداره پست شهرستان غیرقابل قبول و مایه شرمساری است.

امام جمعه اصلاندوز در بخشی از سخنان خود گفت: خدمات پستی در این شهرستان با کمبودهای جدی مواجه است. ساختمان اداره پست در وضعیت نابسامانی قرار دارد و به هیچ عنوان در شأن مردم شریف اصلاندوز نیست. آیا مسئولان استانی اداره پست از این وضعیت آگاه نیستند؟

وی افزود: شهرستان اصلاندوز به‌عنوان یک منطقه مرزی و در حال توسعه، نیازمند توجه ویژه است، اما متأسفانه کمبود امکانات اولیه در این نهاد حیاتی، نارضایتی مردم را در پی داشته است. از مدیران ارشد استانی، استان اردبیل خواست که شخصاً از این اداره بازدید کرده و برای تخصیص اعتبار جهت بهسازی ساختمان و تقویت نیروی انسانی و تجهیزات اقدام فوری نمایند.

جعفرزاده تأکید کرد که ادامه این روند، نقض آشکار حقوق شهروندی در دسترسی به خدمات مناسب دولتی است و تذکر داد که در صورت عدم رسیدگی، این مطالبه مردمی را به سطوح بالاتر مدیریتی پیگیری خواهد کرد.