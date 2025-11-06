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۱۵ آبان ۱۴۰۴، ۹:۰۱

فرمانده سپاه گناوه: حضرت زهرا (س) نماد زن کامل در اسلام است

فرمانده سپاه گناوه: حضرت زهرا (س) نماد زن کامل در اسلام است

بوشهر- فرمانده سپاه انصارالحسین (ع) شهرستان گناوه گفت: حضرت زهرا (س) نماد زن کامل در اسلام است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عبدالله اسکندری چهارشنبه شب در مراسم سوگواری سالروز شهادت بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا (س) و تجلیل از پرسنل نیروی انتظامی در مسجد علی بن ابیطالب روستای مال قاید شهرستان گناوه اظهار کرد: با تسلیت ایام فاطمیه گفت: حضرت زهرا (س) نماد زن کامل در اسلام است؛ بانویی که تمام مؤلفه‌های کمال انسانی را داراست، در حالی‌که نگاه غرب و استکبار به زن، نگاهی ابزاری و تحقیرآمیز است.

سرهنگ عبدالله اسکندری با اشاره به جنایات اخیر صهیونیست‌ها و استکبار جهانی افزود: در حالی‌که زنان مظلوم غزه و سودان در آتش جنگ می‌سوزند، مدعیان دروغین حقوق بشر و آزادی زن سکوت کرده‌اند. این سیاست دوگانه، چهره واقعی غرب را در برخورد با زن مسلمان آشکار کرده است.

فرمانده سپاه گناوه با تقدیر از نیروهای انتظامی گفت: امنیت و آرامش امروز کشور مرهون فداکاری‌های نیروهای مسلح به‌ویژه سبزپوشان سپاه و نیروهای خدوم انتظامی است. باید با همدلی و وحدت، قدردان زحمات آنان باشیم و در مسیر خدمت صادقانه گام برداریم.

فرمانده سپاه گناوه: حضرت زهرا (س) نماد زن کامل در اسلام است

در پایان این مراسم، از چند تن از پرسنل خدوم نیروی انتظامی به پاس تلاش‌های آنان در برقراری نظم و امنیت تجلیل به عمل آمد.

کد مطلب 6646881

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