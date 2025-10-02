به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر پنجشنبه، منوچهر حبیبی در حاشیه دیدار معاون وزیر راه و شهرسازی با امام جمعه پاوه، ضمن ارائه گزارشی از سفر دو روزه معاون وزیر راه و شهرسازی به استان، اظهار کرد: توسعه زیرساختهای حملونقل در رشد اقتصادی و کاهش تلفات جادهای استان نقش تعیینکننده دارد و دولت با جدیت این مسیر را دنبال میکند.
وی با اشاره به آغاز عملیات ریلگذاری مسیر راهآهن کرمانشاه ـ اسلامآباد غرب گفت: با دستور وزیر راه و شهرسازی، اجرای این پروژه راهبردی آغاز شده است و این خط ریلی علاوه بر اهمیت ملی، نقش ویژهای در توسعه ترانزیت بینالمللی خواهد داشت. این پروژه میتواند کرمانشاه را به یکی از محورهای اصلی اتصال ایران به عراق و سایر کشورهای منطقه تبدیل کند.
استاندار کرمانشاه افزود: محور کرمانشاه ـ روانسر ـ پاوه یکی از سختترین و پرحادثهترین مسیرهای استان است که متأسفانه بالاترین میزان تلفات جادهای را دارد. به همین دلیل عملیات چهارخطهسازی بخشهایی از این محور آغاز شده و انتظار داریم با تکمیل آن، ایمنی تردد به شکل محسوسی ارتقا یابد.
وی با اشاره به پروژه کنارگذر پاوه عنوان کرد: مسیر ۱۶ کیلومتری کنارگذر پاوه از نظر ترانزیتی و ترافیکی اهمیت زیادی دارد. این پروژه علاوه بر کاهش بار ترافیک درونشهری، نقش کلیدی در اتصال به مرزها و مسیرهای گردشگری اورامانات ایفا خواهد کرد و تکمیل آن میتواند رونق گردشگری و کاهش ترافیک شهرستان پاوه، بهویژه در ایام تعطیل، را به دنبال داشته باشد.
حبیبی در ادامه با اشاره به افتتاح تونل سرلشگر شهید امیرعلی حاجیزاده (سیاطاهر) گفت: این تونل از مطالبات جدی مردم منطقه بود که با حذف حدود ۳۹ پیچ خطرناک، موجب افزایش ایمنی و استانداردسازی جاده، کاهش زمان سفر و سهولت دسترسی به مناطق مرزی و گردشگری خواهد شد.
وی با قدردانی از همکاری وزارت راه و شهرسازی یادآور شد: آشنایی و اشراف کامل دکتر بازوند بر مسائل و ظرفیتهای کرمانشاه فرصتی ارزشمند است تا پروژههای زیرساختی استان با سرعت بیشتری پیش برود. در این سفر تصمیمات مهمی اتخاذ شد که نتایج آن در آینده نزدیک برای مردم استان ملموس خواهد بود.
استاندار کرمانشاه در پایان گفت: این سفر علاوه بر صدور دستورات لازم برای تسریع پروژهها، امید تازهای در دل مردم استان ایجاد کرد و نشان داد توسعه زیرساختهای استان در صدر برنامههای دولت و وزارت راه و شهرسازی قرار دارد. از همه تلاشها و زحمات در این زمینه صمیمانه سپاسگزارم.
نظر شما