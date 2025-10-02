  1. استانها
اجرای سریع پروژه‌های زیرساختی اعتماد عمومی را تقویت می‌کند

کرمانشاه - معاون وزیر راه و شهرسازی در دیدار با امام جمعه پاوه تأکید کرد: کنارگذر پاوه به‌زودی با تعیین تکلیف پیمانکار و مشاور شتاب می‌گیرد و پروژه راه‌آهن اسلام‌آباد به عراق برکت‌آفرین خواه

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر پنجشنبه، هوشنگ بازوند در دیداری با ماموستا ملا قادر قادری، امام جمعه پاوه، با حضور استاندار کرمانشاه، نماینده اورامانات، فرماندار پاوه و جمعی از مدیران استانی، بر اهمیت حضور مسئولان در کنار مردم و رفع مشکلات آنان تأکید کرد.

بازوند با اشاره به تجربه بحران‌هایی مانند زلزله و سیل اظهار داشت: تسریع در اجرای پروژه‌های زیرساختی موجب تقویت اعتماد عمومی و ارتقای رضایت مردم می‌شود و مسئولان باید پیگیر پروژه‌ها باشند تا آثار ملموس آن برای جامعه دیده شود.

وی در خصوص پروژه کنارگذر پاوه افزود: پیشرفت این پروژه تاکنون متناسب با انتظار مردم نبوده است و طی روزهای آینده با تعیین تکلیف پیمانکار و مشاور، روند اجرای آن شتاب خواهد گرفت تا این مسیر مهم ترانزیتی به استانداردهای لازم برسد و بار ترافیک شهری کاهش یابد.

