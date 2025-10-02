به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر پنجشنبه، هوشنگ بازوند در دیداری با ماموستا ملا قادر قادری، امام جمعه پاوه، با حضور استاندار کرمانشاه، نماینده اورامانات، فرماندار پاوه و جمعی از مدیران استانی، بر اهمیت حضور مسئولان در کنار مردم و رفع مشکلات آنان تأکید کرد.

بازوند با اشاره به تجربه بحران‌هایی مانند زلزله و سیل اظهار داشت: تسریع در اجرای پروژه‌های زیرساختی موجب تقویت اعتماد عمومی و ارتقای رضایت مردم می‌شود و مسئولان باید پیگیر پروژه‌ها باشند تا آثار ملموس آن برای جامعه دیده شود.

وی در خصوص پروژه کنارگذر پاوه افزود: پیشرفت این پروژه تاکنون متناسب با انتظار مردم نبوده است و طی روزهای آینده با تعیین تکلیف پیمانکار و مشاور، روند اجرای آن شتاب خواهد گرفت تا این مسیر مهم ترانزیتی به استانداردهای لازم برسد و بار ترافیک شهری کاهش یابد.