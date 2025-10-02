محفل قرآنی «رِجالٌ صَدَقوا» با یادبود شهدای اقتدار در کاشان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرهنگسرای تازه تأسیس «سرو»، به عنوان ششمین مجموعه از مراکز سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کاشان، فعالیت خود را با میزبانی از محفل قرآنی «رِجالٌ صَدَقوا» و گرامیداشت یاد شهدای اقتدار آغاز کرد.
این رویداد معنوی که با تلاش این فرهنگسرا برگزار شد، نخستین برنامه این مرکز جدید در شهرک خاتمالانبیاء (ص) محسوب میشود که با اجرای مجید نادعلی از اساتید قرآن آغاز شد.
نادعلی در ابتدای برنامه به تشریح اسم برنامه و مفهوم کلمات آن پرداخت و ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای اقتدار، توضیحاتی در رابطه با عنوان محفل «رِجالٌ صَدَقوا» که از آیه ۲۳ سوره احزاب برداشت شده است، ارائه کرد.
در ادامه، علیرضا مشکینی از قاریان نوجوان ممتاز کشوری به تلاوت آیاتی از قرآن کریم پرداخت، همچنین مسابقهای با محوریت سوالات قرآنی توسط مجری برای نونهالان، نوجوانان و سایر حضار شرکتکننده برگزار شد و به نفرات برگزیده هدایایی اهدا گردید و در بخشهای بعدی جلسه، تلاوتهایی توسط برادران سیدی (سیدمهدی و سید محمدصالح) از قاریان نوجوان ممتاز کشوری اجرا شد.
در بخش دیگری از این محفل، رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر کاشان، بر اهمیت تأسیس فرهنگسرای سرو به عنوان یک قطب فرهنگی در منطقه تأکید کرد و ابراز امیدواری نمود که برنامههای فرهنگی و اجتماعی متنوعی در این مرکز برگزار شود.
مهدی نادعلی، همچنین در جمع مردم، نکاتی را پیرامون مباحث مدیریت شهری، به ویژه اهمیت جمعآوری زباله و تأکید بر قراردادن زباله در شب و پرهیز از رهاسازی آن در روز مطرح نمود.
در پایان این مراسم که با همکاری ناحیه شهرک خاتمالانبیاء (ص) و حوزه خواهران حضرت زهرا (س)، حوزه مقاومت بسیج امام محمدباقر (ع)، حسینیه و مسجد نبیاکرم (ص)، کانون مهر ولایت و مسجد جامع خاتمالانبیاء (ص) اجرا شد، مهدی مشکینی به مناسبت میلاد امام حسن عسکری (ع) به مدیحهسرایی در وصف ایشان پرداخت.
