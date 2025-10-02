  1. استانها
  2. کرمان
۱۰ مهر ۱۴۰۴، ۲۲:۵۶

مجمع قاریان قرآن کرمان برای تربیت ۱۰ هزار قرآن‌ آموز هدف گذاری کرد

مجمع قاریان قرآن کرمان برای تربیت ۱۰ هزار قرآن‌ آموز هدف گذاری کرد

کرمان- معاون اجرایی مجمع قاریان و حافظان قرآن کریم استان کرمان از برنامه ریزی گسترده این مجمع برای تربیت ۱۰ هزار قرآن‌ آموز در هر ترم آموزشی در استان کرمان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ایمان بهزادی، شامگاه پنجشنبه در گردهمایی مسولین مراکز مجمع قاریان و حافظان قرآن کریم گفت: این مجمع باهدف تربیت ۱۰ هزار قرآن‌آموز در هر ترم آموزشی درسطح استان، برنامه‌ریزی گسترده‌ای را آغاز کرده است.

وی با بیان اینکه دستاوردهای کنونی مجمع حاصل تلاش‌های شبانه‌روزی اعضای مجمع قاریان و حافظان قرآن کریم است افزود: مجمع با تلاش‌های بی‌وقفه شما عزیزان تا به اینجا رسیده و این افتخار متعلق به همه شما است.

بهزادی، ادامه داد: در گام نخست در تابستان سال جاری، جذب ۳ هزار قرآن آموز محقق شد و اکنون در مرحله دوم، هدف‌گذاری برای رسیدن به ۵ هزار نفر در حال اجرا است.

وی افزود: در آینده نزدیک، تربیت ۱۰ هزار نفر را در هر ترم آموزشی دنبال خواهیم کرد.

کد خبر 6609687

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها