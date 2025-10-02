مجمع قاریان قرآن کرمان برای تربیت ۱۰ هزار قرآن‌ آموز هدف گذاری کرد

به گزارش خبرنگار مهر، ایمان بهزادی، شامگاه پنجشنبه در گردهمایی مسولین مراکز مجمع قاریان و حافظان قرآن کریم گفت: این مجمع باهدف تربیت ۱۰ هزار قرآن‌آموز در هر ترم آموزشی درسطح استان، برنامه‌ریزی گسترده‌ای را آغاز کرده است.

وی با بیان اینکه دستاوردهای کنونی مجمع حاصل تلاش‌های شبانه‌روزی اعضای مجمع قاریان و حافظان قرآن کریم است افزود: مجمع با تلاش‌های بی‌وقفه شما عزیزان تا به اینجا رسیده و این افتخار متعلق به همه شما است.

بهزادی، ادامه داد: در گام نخست در تابستان سال جاری، جذب ۳ هزار قرآن آموز محقق شد و اکنون در مرحله دوم، هدف‌گذاری برای رسیدن به ۵ هزار نفر در حال اجرا است.

وی افزود: در آینده نزدیک، تربیت ۱۰ هزار نفر را در هر ترم آموزشی دنبال خواهیم کرد.