سقوط اتوبوس در فیروزکوه به داخل دره؛ بالگرد اورژانس اعزام شد

به گزارش خبرنگار مهر، شروین تبریزی صبح جمعه در جمع خبرنگاران اعلام کرد: یک فروند بالگرد اورژانس به محل حادثه اعزام شده است تا عملیات نجات را تسریع بخشد.

وی گفت: همچنین، ۵ دستگاه آمبولانس، یک دستگاه اتوبوس آمبولانس و سه خودرو فرماندهی به محل حادثه رسیده‌اند و تلاش برای رهاسازی مسافران ادامه دارد.

جزئیات دقیق‌تر از تعداد مصدومان و علت حادثه هنوز اعلام نشده، اما مقامات امدادی تأکید کرده‌اند که عملیات نجات با تمام قوا در جریان است. این حادثه ساعات ۷:۴۵ صبح جمعه رخ داده و ترافیک در محور مربوطه سنگین گزارش شده است.

روابط عمومی و امور بین‌الملل اورژانس استان تهران اعلام کرده که اخبار تکمیلی به زودی منتشر خواهد شد.

از شهروندان خواسته شده از تردد غیرضروری در منطقه خودداری کنند.