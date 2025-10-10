به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله رسول فلاحتی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته رشت با اشاره به وضعیت اسفناک مردم غزه، اظهار داشت: رژیم صهیونیستی با پشتیبانی آمریکا، مردم مظلوم غزه را در بدترین شرایط انسانی قرار داده است.

وی افزود: برخی ساکنان غزه به دلیل نبود آب آشامیدنی، ناچار به نوشیدن آب‌های آلوده و فاضلاب شده‌اند که نشان‌دهنده عمق فاجعه انسانی است.

امام جمعه رشت با بیان اینکه رژیم صهیونیستی حتی پس از اعلام آتش‌بس نیز به حملات خود ادامه داده، گفت: ده‌ها نفر از مردم بی‌دفاع غزه به شهادت رسیده‌اند و دولت‌های اسلامی متأسفانه تنها نظاره‌گر این جنایات هستند.

وی تاکید کرد: بیداری ملت‌ها و نفرت جهانی از این اقدامات، نوید محو رژیم صهیونیستی و فروپاشی نظام استکباری آمریکا را به همراه دارد.

آیت‌الله فلاحتی همچنین حرکت کاروان کمک‌رسانی «صمود» را ستود و افزود: این کاروان متشکل از ده‌ها کشتی حامل کمک‌های انسان‌دوستانه بود که متأسفانه رژیم صهیونیستی با برخورد ناجوانمردانه مانع از رسیدن آنها به مردم غزه شد.

وی به مناسبت روز ملی کاهش اثرات بلایای طبیعی، هشدار داد که برخی نهادها در پیش‌بینی و پیشگیری از حوادث سهل‌انگاری می‌کنند و تأکید کرد: باید فناوری و نظام مهندسی را جدی بگیریم و از امضاهای مهندسی بی‌دقت پرهیز کنیم دستگاه‌های نظارتی نیز مسئولیت خود را با جدیت دنبال کنند.