به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله غلامعلی صفایی بوشهری در خطبههای نماز جمعه بوشهر ضمن محکوم کردن اقدام رژیم صهیونیستی در بازداشت اعضای ناوگان جهانی «صمود» که برای کمکرسانی انساندوستانه به مردم غزه عازم شده بودند، اظهار کرد: این حرکت انقلابی و انسانی زنان و مردان آزاده از سراسر جهان نشاندهنده مظلومیت مردم غزه و ددمنشی رژیم صهیونیستی است که حتی مانع اقدامات غیرنظامی و صرفاً بشردوستانه نیز میشود.
امام جمعه بوشهر افزود: بازداشت کسانی که هیچ فعالیت نظامی و تسلیحاتی نداشتند، نه تنها خلاف حقوق بشر است، بلکه سکوت بسیاری از مجامع جهانی در قبال این جنایت، بیانگر معیارهای دوگانه و رویکرد غیرانسانی آنها است. از همه دولتهای جهان، بهویژه کشورهایی که اتباع آنان در این ناوگان بودند، درخواست میشود در محاکم بینالمللی علیه رژیم صهیونیستی شکایت رسمی ثبت و برای آزادی فوری همه بازداشتشدگان تلاش کنند.
نماینده ولی فقیه در استان بوشهر از رسانهها و فعالان جهان نیز خواست ابزار افشاگرانه و روشنگرانه خود را بهکار گرفته و سیمای واقعی رژیم اسرائیل را برای جهانیان مشخص کنند.
وی با اشاره به تحولات اخیر کاروانهای کمکرسان جهانی، اظهار داشت: پس از بازداشت اعضای ناوگان صمود از سوی رژیم صهیونیستی، اکنون کشتیهای دیگری با انگیزه انسانی و انقلابی مجدداً آماده حرکت به سمت غزه شدهاند. استمرار این حرکت مردمی و بینالمللی، نشاندهنده عزم آزادگان جهان در مقابله با ظلم و بیعدالتی است.
امام جمعه بوشهر افزود: تداوم فشارهای حقوقی رسانهای و مردمی باید رژیم صهیونیستی را وادار به عقبنشینی کند. این رژیم روزهای پایانی عمر خود را میگذراند و اگر حمایتهای رسانهای جهانی و تقویت جبهه مقاومت ادامه یابد، سرنوشت نابودی کامل اسرائیل را با چشم خواهیم دید.
صفایی بوشهری همچنین از همه ملتها و آزادگان جهان خواست تا حرکتهای حمایتی و ارسال کاروانها به غزه را هیچگاه متوقف نکنند و در کنار مردم مظلوم فلسطین باقی بمانند.
رئیس شورای فرهنگ عمومی استان بوشهر با تأکید بر نقش رسانهها و افکار عمومی در افشای جنایات اسرائیل، ابراز امیدواری کرد: انشاءالله با اتحاد و تداوم حمایت مردمی، به زودی شاهد پیروزی حق و نابودی رژیم غاصب صهیونیستی خواهیم بود.
خطیب نماز جمعه بوشهر با اشاره به نقش کلیدی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در تأمین امنیت پایدار کشور، اظهار داشت: پاسداشت جایگاه ارزشمند و کارآمدی نیروی انتظامی از ضروریات جامعه است. این عزیزان همواره با تلاش شبانهروزی در ایجاد امنیت و آرامش برای مردم تلاش کردهاند و در این مسیر، شهدای گرانقدر را تقدیم ملت کردهاند.
امام جمعه بوشهر افزود: این امنیت اجتماعی و ملی، حاصل مجاهدت شبانهروزی عزیزان نیروی انتظامی به ویژه در مرزها و جایجای میهن اسلامی است. مقابله مستمر با توطئههای استکبار جهانی و مزدوران داخلی، مبارزه با سوداگران مرگ و سارقان، شرایطی فراهم آورده که مجرمان احساس ناامنی کرده و مردم زندگی آرامتری را تجربه میکنند.
نماینده ولی فقیه در استان بوشهر با قدردانی از فرماندهی کل نیروی انتظامی، فرمانده استان بوشهر، افسران، پرسنل و خانوادههای آنان، تصریح کرد: این ایستادگی و روحیه ایثار، سرمایهای بزرگ برای امنیت ایران اسلامی است
عضو مجمع نمایندگان مجلس خبرگان رهبری با تقدیر از حضور وزیر راه و شهرسازی در استان و بررسی مطالبات مردمی خاطرنشان کرد: وزیر محترم راه و شهرسازی طی بازدیدهای خود، دغدغهها و تقاضاهای جدی مردم را شنید و وعدههایی برای تسریع پروژههای زیربنایی ارائه کرد که امیدواریم هر چه زودتر محقق شود.
صفایی بوشهری در زمینه مشکل 20 ساله پروژه خط ریلی و راهآهن بوشهر گفت: پروژه راهآهن بوشهر همچنان با پیشرفت فیزیکی بسیار ناچیز روبروست و علت اصلی این وضعیت، کمبود اعتبارات و هزینه بالای اجرای خطوط ریلی در مسیر بوشهر به شیراز است.
خطیب نماز جمعه بوشهر با تأکید بر لزوم راهاندازی قطار درون استانی بوشهر به عسلویه افزود: قطعات خط ریلی بوشهر عسلویه هزینه کمتری دارد و باید اعتبار لازم برای راهاندازی قطار در مسیر بوشهر، اهرم- خورموج - کنگان- عسلویه تخصیص یافته و پروژه به طور جدی آغاز شود. این قطار ابتدا صرفاً در سطح استان فعال باشد تا زمینه دسترسی آسانتر مردم به نقاط مختلف استان و تسهیل حملونقل داخلی فراهم شود.
امام جمعه بوشهر ضمن تقدیر از تلاشهای استاندار و نمایندگان مجلس در پیگیری اعتبارات و پروژهها، ادامه داد: اجرای بزرگراه بوشهر - شیراز و اتوبان منطقهای برای اتصال آسانتر به مرکز کشور نیز باید با جدیت ادامه پیدا کند.
نماینده ولی فقیه در استان بوشهر همچنین وضعیت فعلی بنادر استان را نیازمند توسعه پایدار دانست و تصریح کرد: برای ارتقای تخلیه و بارگیریهای سنگین در بنادر استان، ضروری است بنادر استان بوشهر با ارائه تخفیفات ویژه و تبدیل شدن به بندر الکترونیک ایران زمینه تسریع فرآیندها را فراهم کنند. هماکنون زمان تخلیه بار در بنادر استان بوشهر بیش از 20 روز است و گاهی به یک ماه میرسد، اما با الکترونیکی شدن بندر میزان تخلیه و بارگیری کالا به 3 تا 5 روز کاهش یافته و جذب بیشتر بازرگانان، سلامت و امنیت تجاری را به دنبال خواهد داشت.
صفایی بوشهری در بخش دیگری از خطبه به مشکلات مسکن جوانان اشاره کرد و اظهار داشت: قیمت مسکن در استان به دلیل کمبود زمین و شرایط ویژه جوی بسیار بالاست و دولت باید برای تأمین مسکن اجارهای ارزان و توسعه واحدهای تملیکی برای جوانان استان اقدامات جدی انجام دهد تا این معضل برطرف شود.
خطیب نماز جمعه بوشهر با اشاره به اهمیت ساماندهی و اصلاح قوانین کالاهای ملوانی، اظهار داشت: باید در وضع و اجرای قوانین مربوط به کالاهای ملوانی دقت بیشتری صورت گیرد. برخی جوانب و تبعات این حوزه نیازمند تجدید نظر کارشناسی است و لازم است از توانمندی و تخصص کارشناسان فعال استان بوشهر در این زمینه بهره گرفته شود.
نماینده ولی فقیه در استان بوشهر با بیان اینکه کارشناسان برجستهای در استان بوشهر در حوزه ملوانی فعالیت دارند، افزود: این افراد تجربه و دانش لازم را برای بررسی دقیق مشکلات، آسیبها و فرصتهای قوانین فعلی دارند؛ بنابراین باید دیدگاههای آنان در فرآیند اصلاحات قانونی مدنظر قرار گیرد.
صفایی بوشهری اضافه کرد: کالاهای ملوانی به عنوان یکی از ظرفیتهای ویژه استانهای ساحلی همچون بوشهر میتواند نقش مهمی در توسعه اقتصادی و تقویت معیشت مردم ایفا کند، اگر قوانین بهدرستی تدوین و اجرا شوند.
امام جمعه بوشهر در پایان با تأکید بر اهمیت بهرهبرداری اصولی از کالاهای ملوانی گفت: امیدواریم با بازنگری و دقت در قوانین و توجه به فرصت بزرگی که در حوزه کالاهای ملوانی وجود دارد، بتوانیم سهم قابل توجهی در اقتصاد ملی رقم بزنیم و منافع بیشتری برای مردم استان فراهم کنیم.
