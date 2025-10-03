«مکانیزم ماشه» ابزاری برای فشار روانی و ایجاد نارضایتی اجتماعی

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام قاسم شهریاری ظهر امروز (جمعه ۱۱ مهر) در خطبههای نماز جمعه بیرجند اظهار داشت: قرآن کریم به ما توصیه کرده است که در امور خیر و تقوا یکدیگر را یاری کنیم و این مسئولیت اجتماعی، بخشی از اصول دین است.
وی با اشاره به نقش مردم در مقابله با آسیبهای اجتماعی و توطئههای دشمن افزود: همه مؤمنان باید احساس تکلیف کنند و در برابر جنگ نرم و هجمههای فرهنگی دشمن، امر به معروف و نهی از منکر را در جامعه ترویج دهند.
امام جمعه موقت بیرجند با تأکید بر ضرورت توجه به مشکلات اجتماعی بیان کرد: رفع ناهنجاریها تنها با حضور فعال مردم در کنار دستگاههای اجرایی و انتظامی امکانپذیر است.
وی از تلاشهای نیروی انتظامی قدردانی کرد و گفت: اگرچه نقش پلیس ضروری است، اما همراهی مردم در حل مسائل اجتماعی شرط اصلی موفقیت خواهد بود.
شهریاری با اشاره به توصیههای رهبر معظم انقلاب در برخورد با ناهنجاریها خاطرنشان کرد: جامعه اسلامی باید با نگاهی مشفقانه به هدایت افراد بپردازد و از راه محبت و آگاهیبخشی، آسیبهای اجتماعی را کاهش دهد.
وی در ادامه به ذکر خاطرهای از مرحوم شاهآبادی در برخورد محبتآمیز با ناهنجاری اجتماعی پرداخت و گفت: این نمونه نشان میدهد که بسیاری از مشکلات فرهنگی با محبت و روشنگری قابل حل است.
خطیب جمعه بیرجند همچنین با گرامیداشت مقام حضرت فاطمه معصومه (س) اظهار داشت: شأن والای این بانوی بزرگوار تنها به سبب نسب نیست بلکه ایشان در علم و معرفت الهی جایگاه برجستهای داشتند.
وی به حکایتی تاریخی از پاسخگویی حضرت معصومه (س) به پرسشهای فقهی اشاره کرد و افزود: امام کاظم (ع) نیز از این دانش والا تجلیل کردهاند.
وی با یادآوری سخن امام رضا (ع) درباره جایگاه حضرت معصومه (س) تصریح کرد: حرم ایشان در قم، حرم اهلبیت (ع) معرفی شده است.
امام جمعه موقت بیرجند همچنین با گرامیداشت روز نیروی انتظامی (۱۳ مهر) گفت: این نیرو یکی از ستونهای استوار کشور است و رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز آن را نهادی مقتدر، عادل و هوشیار معرفی کردهاند.
وی به بیش از ۱۷۰ شهید نیروی انتظامی در خراسان جنوبی اشاره کرد و افزود: این شهدا مایه عزت و افتخار استان هستند.
شهریاری در بخش دیگری از سخنان خود با تبریک روز دامپزشکی (۱۴ مهر) گفت: دامپزشکی نقشی اساسی در سلامت جامعه دارد و باید از تولید تا مصرف، سلامت غذایی مردم را تضمین کند.
وی با گرامیداشت روز روستا و عشایر (۱۵ مهر) بیان داشت: هویت اصلی روستا و عشایر در تولید و خودکفایی است و مسئولان باید با حمایت از کشاورزی و دامپروری، مانع فاصله گرفتن روستاها از تولید شوند.
امام جمعه موقت بیرجند در ادامه به عملیات «طوفان الاقصی» اشاره کرد و گفت: این حماسه، ادعاهای رژیم صهیونیستی درباره قدرت پدافندی را باطل کرد و معادلات منطقه را تغییر داد.
وی طرح آتشبس دائم را توطئهای برای خلع سلاح مقاومت دانست و افزود: این طرح نه به دنبال جبران خسارت مردم غزه است و نه بازسازی واقعی، بلکه تنها در راستای تضعیف مقاومت طراحی شده است.
شهریاری این توافق را مشابه برجام توصیف کرد و گفت: برجام نیز تنها برای طرف غربی سود داشت و ملت ایران هنوز از تبعات آن متضرر است.
وی مکانیزم ماشه را حربهای برای فشار روانی بر مردم دانست و تصریح کرد: دشمن به دنبال ایجاد نارضایتی اجتماعی است، اما تا زمانی که مردم پای کار ولیفقیه باشند، این کشور شکستناپذیر خواهد ماند.
امام جمعه موقت بیرجند همچنین با گرامیداشت روز جهانی کودک گفت: فرزندان هدیه الهیاند و تربیت صحیح آنان وظیفهای شرعی است.
وی فضای مجازی را تهدیدی جدی برای نسل آینده دانست و بر لزوم نظارت دقیق خانوادهها تأکید کرد.
وی در پایان با اشاره به تداوم خشکسالی و کاهش بارشها گفت: باید به درگاه خداوند تضرع کنیم و نماز باران را احیا نماییم، چراکه بازگشت به خداوند رحمت الهی را نازل خواهد کرد.
