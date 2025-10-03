امام جمعه آبسرد: تقوا تنها راه نجات انسان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام امیرحسین ظاهری در خطبه های نماز جمعه این هفته آبسرد اظهار داشت: خداوند در آیه ۱۸ سوره فصلت می‌فرماید وَنَجَّیْنَا ٱلَّذِینَ آمَنُواْ وَکَانُواْ یَتَّقُون، و این حقیقت همچنان جاری است؛ یعنی راه نجات انسان تنها در سایه تقواست.

وی با اشاره به اینکه دنیا نباید انسان را از اهداف بلند الهی و انسانی بازدارد، افزود: شهدا به‌ویژه شهدای نیروی انتظامی نمونه بارز اهل تقوا بودند که با ایثار خود امنیت و اقتدار کشور را تضمین کردند و در جنگ ۱۲ روزه بیش از ۱۰۰ شهید تقدیم اسلام نمودند.

امام جمعه آبسرد هفته نیروی انتظامی را به نیروهای خدوم و خانواده‌های آنان تبریک گفت و تصریح کرد: امنیت و ثبات، دو مؤلفه حیاتی برای پیشرفت کشور و تحقق «ایرانی قوی» هستند و دشمن دقیقاً همین عوامل را هدف قرار داده است.

ظاهری با اشاره به تهدیدات دشمن در سال‌های اخیر خاطرنشان کرد: زمانی که داعش تا چهل کیلومتری مرزهای ما پیش آمد، حفظ آرامش جامعه ضروری بود و امروز نیز دشمن می‌کوشد با بزرگ‌نمایی تحرکات منطقه‌ای، جنگ روانی ایجاد کند.

وی ادامه داد: دشمن با القای نگرانی از جنگ و ایجاد هراس اقتصادی، به دنبال افزایش تقاضای کاذب و التهاب بازار است، در حالی‌که هدف اصلی او اصل غافل‌گیری است؛ اما به فضل الهی مردم ما این نقشه‌ها را خنثی خواهند کرد.

امام جمعه آبسرد در بخش دیگری از خطبه‌ها با اشاره به حرکت «کاروان صمود» بیان داشت: این کاروان نماد بیداری جهانیان در برابر جنایات مستکبران است و هر اقدامی از سوی رژیم صهیونیستی علیه آن محکوم به شکست است.

وی تأکید کرد: رسالت همه ما آگاهی‌بخشی به افکار عمومی و حضور در مسیر مقابله با فریب دشمنان است تا همچون اعضای کاروان صمود، در بیداری جهانی سهم داشته باشیم.