امام جمعه زابل: کاروان صمود امواج بیداری را به غزه رساند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام و المسلمین مجید پوراندخت در خطبه‌های نماز جمعه این هفته زابل گفت: کاروان «صمود» هر چند به غزه نرسید ولی امواج بیداری را به ساحل غزه رساند و این کاروان یک دستاورد تاریخی و بزرگ به همراه دارد که آن هم پیچیده شدن نسخه نابودی زودهنگام رژیم صهیونیستی است.

امام جمعه زابل افزود: کاروان صمود بدون هیچگونه پشتیبانی از دولت ها به راه افتاد و مقابل چشم مردم دنیا، سیل انسانیت به راه انداخت.امام خمینی بزرگوار در اینباره فرمود: راه نجات فلسطین پشت میز فریب مذاکره نیست بلکه آزادی قدس فقط با مقاومت و اتحاد مسلمانان و آزادگان جهان بدست می آید لذا وقت آن رسیده تا مردم دنیا هر کدام سطل آبی بردارند و این معمای حل نشده را حل کنند.

وی تصریح کرد: میزان فشاری که این کاروان و تظاهرات و تجمعات بر رژیم جنایتکار صهیونیستی وارد میکند اگر بیشتر از موشک‌های ایرانی و یمنی نباشد کمتر هم نیست. این گونه کاروانها به عقبه اجتماعی رژیم غاصب در کشورهای غربی ضربه وارد میکند و اثر صمود با گذر زمان و برای نسل‌های جوان خود را نشان میدهد. گسترش صمود یعنی زوال جریان سیاسی یهود که البته نیازمند تبلیغات و کار رسانه ای گسترده می‌باشد.

موج نفرت ها از رژیم صهیونیستی در حال افزایش است

حجت الاسلام پوراندخت بیان کرد: امروز موج نفرت از رژیم صهیونیستی از ملت‌ها به دولت‌ها هم رسیده و حتی در سازمان ملل از سوی روسای جمهور بعضی کشورها شاهد اعتراضات جدی علیه این رژیم هستیم.

وی با تسلیت سالروز وفات حضرت فاطمه معصومه (سلام الله علیها) و تأکید بر جایگاه ایشان به عنوان «کریمه اهل بیت، ملیکه ایران»، گفت: زیارت قبر این بانوی بزرگ در قم، برابر با زیارت حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها) است.

حضرت معصومه (س) نقش تاریخ ساز در ایران داشت

امام جمعه زابل با اشاره به نقش تاریخ ساز حضرت معصومه و تأسیس حوزه علمیه قم در جوار حضرت افزود: این حوزه، شخصیت‌هایی چون امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری را پرورش داده که خود منشأء تغییرات و تحولات جهانی شده اند.

وی با اشاره به نامگذاری سیزدهم مهر به عنوان «روز نیروی انتظامی»، از خدمات این نیرو در برقراری امنیت، مبارزه با قاچاق و خدمات عمومی قدردانی کرد.

حجت الاسلام پوراندخت با بیان گلایه‌های مردم از آزادی سریع مجرمان، خواستار رسیدگی قضایی جدی‌تر شد و بیان کرد: آزادی زودهنگام و أمنیت سارقان و مجرمان، در جامعه خود ناامنی ایجاد می‌کند و باید برای این مشکل چاره‌اندیشی قانونی صورت گیرد.

امام جمعه زابل همچنین با اشاره به «مکانیسم ماشه» و تحریم‌های جدید، تصریح کرد: دشمنان این ملت میدانند قدرت نظامی و بازدارندگی و توان موشکی و هسته‌ای با اقدام نظامی نابود نمیشود میخواهند با استفاده از مکانیسم ماشه و fAtf و cft تاب‌آوری اجتماعی و انسجام ملی را هدف بگیرند و می‌خواهند کشور را در وضعیت بینابین جنگ و صلح قرار دهند؛ دنبال این هستند در مرحله اول قدرت نظامی و دفاعی را محدود کنند و در مرحله بعد اقدام به قفل سازی توان دفاعی و نظامی کنند.

وی تأکید کرد: راه حل مشکلات کشور، مذاکره نیست، بلکه تکیه بر ظرفیت‌های داخلی، استفاده از استعدادهای انسانی و توجه به شرق و بی اعتمادی به غرب و در رأس راه حل اساسی مشکلات اجرای فرامین رهبر معظم انقلاب است.